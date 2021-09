Samsung pourrait apporter un appareil photo 108MP à la série Galaxy A

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Samsung apporterait un appareil photo 108MP à la série Galaxy A. Le capteur devrait apparaître sur le Galaxy A73 l’année prochaine.

Samsung a lancé pour la première fois un appareil photo 108MP sur le Galaxy S20 Ultra de l’année dernière, et depuis lors, il fait partie des produits phares Ultra de la société. Mais il semble que la société pourrait se préparer à intégrer cette technologie à ses smartphones moins chers.

L’Elec rapporte que Samsung apportera un appareil photo 108MP au smartphone Galaxy A73 de 2022. Le point de vente basé en Corée n’a pas cité de source pour la réclamation, mais il a un assez bon bilan en matière de fuites liées à Samsung.

Le point de vente ajoute que cet appareil photo aura une stabilisation d’image optique (OIS), ce qui correspond à son rapport précédent selon lequel les téléphones de la série Galaxy A 2022 auront OIS.

Il n’y a pas de mot sur le modèle exact de capteur d’appareil photo que nous verrons sur le Galaxy A73, il n’y a donc aucune garantie que nous obtiendrons le même capteur que sur les téléphones Ultra de Samsung. Néanmoins, il s’agira toujours d’un appareil photo à plus haute résolution que le vivaneau principal 64MP du Galaxy A72.

Les avantages et les inconvénients des appareils photo 108MP

Les capteurs 108MP offrent des prises de vue plus détaillées en plein jour lors de la prise de vue en pleine résolution, bien que cela se fasse au détriment de fichiers plus volumineux. Ces capteurs comportent également des sites photo plus petits que les appareils photo haut de gamme de 48 MP et 50 MP, mais Samsung a utilisé un regroupement de pixels quatre en un et neuf en un pour permettre de meilleures prises de vue en basse lumière.

Un autre effet secondaire avec les capteurs 108MP est que la prise de vue en pleine résolution entraîne souvent des temps de traitement plus longs. Même le Galaxy Note 20 Ultra de l’année dernière (modèle Exynos) a des temps de prise de vue d’environ deux secondes lors de la prise de vue à 108MP. Ce retard n’est pas mauvais, mais les téléphones de milieu de gamme ont généralement un silicium moins performant. Nous espérons donc que Samsung optimisera le chipset du Galaxy A73 à cet égard pour que les temps de traitement restent raisonnables.

Néanmoins, il semble que vous devriez garder un œil sur les téléphones de la série Galaxy A de 2022 si vous voulez de bons appareils photo avec un budget limité.