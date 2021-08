Samsung pourrait avoir accidentellement «fusé» son prochain Galaxy S21 FE

Samsung a peut-être sauté le pas et nous a donné notre premier aperçu “officiel” du Galaxy S21 FE. La société a publié une nouvelle annonce de rentrée sur sa page Instagram, qui semble montrer le successeur du Galaxy S20 FE de l’année dernière en violet.

Bien que nous ne puissions pas en être complètement sûrs, il semble que le téléphone vu sur l’image soit bien le Galaxy S21 FE. Contrairement aux Galaxy S21 et S21 Plus, le boîtier de l’appareil photo du téléphone a la même finition que le reste du corps.

Alors que la rumeur disait initialement que le Galaxy S21 FE serait annoncé aux côtés du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 en août, le produit phare de la valeur devrait maintenant être dévoilé en octobre. Selon certains rapports, le S21 FE ne sera pas aussi largement disponible que son prédécesseur. Il pourrait être lancé sur seulement deux marchés en raison de la pénurie mondiale de puces.

Les rumeurs suggèrent que le Galaxy S21 FE arrivera avec un écran AMOLED de 6,5 pouces doté d’une résolution FHD + et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Certaines des autres spécifications rumeurs du téléphone incluent un appareil photo selfie 32MP, trois appareils photo arrière et une batterie de 4 500 mAh avec des vitesses de charge plus rapides que les meilleurs téléphones Samsung de 2021.

