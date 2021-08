Samsung pourrait bientôt lancer sa version bêta d’Android 12 pour le Galaxy S21

in

Hier, nous avons vu la sortie d’Android 12 Beta 4.1 alors que la version finale se rapproche. Aujourd’hui, le Galaxy S21 Ultra est apparu sur Geekbench exécutant une version d’Android 12, probablement basée sur One UI 4.0. Cela survient alors que Samsung a commencé à mettre à jour certaines de ses propres applications Galaxy Store avec prise en charge d’Android 12.

Le mois dernier, Samsung a commencé à taquiner le programme bêta One UI 4.0, basé sur Android 12, aux propriétaires de la série Galaxy S21. Ce programme bêta ne commencera pas avant septembre, mais avec ces résultats de Geekbench, il est clair que quelqu’un exécute déjà la version bêta de One UI 4.0.

Ce qui est plutôt intéressant dans les résultats de Geekbench, c’est que lorsqu’ils sont comparés à un Galaxy S21 Ultra sous Android 11, les performances semblent légèrement améliorées. Cela pourrait être dû aux optimisations logicielles mises en œuvre par Samsung, associées aux mêmes modifications apportées par Google avec Android 12.

Nous ne savons toujours pas exactement à quoi ressemblera l’implémentation d’Android 12 par Samsung. Cependant, il devrait apporter une interface améliorée, alors espérons que Samsung apportera Material You à certains des meilleurs téléphones Android avec One UI 4.0.

De plus, nous avons constaté que l’application One Hand Operation+ dans le Galaxy Store a été mise à jour aujourd’hui. En plus de vos corrections de bogues traditionnelles, le journal des modifications indique que l’application inclut désormais la prise en charge d’Android 12. Cela montre simplement que Samsung commence à travailler sur des mises à jour pour s’assurer que ses propres applications fonctionneront avec la prochaine version d’Android avant le programme bêta. .

