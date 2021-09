Samsung pourrait bientôt lancer un ordinateur portable pliable de 17 pouces

Il est sûr de dire que le Galaxy Z Fold 3 et le Flip 3 sont une réussite pour Samsung. Les nouveaux smartphones pliables sont plus durables qu’avant et moins chers que jamais. Il est trop tôt pour déterminer si Samsung atteindra ses objectifs de vente pour les deux appareils. Mais les gens semblent aimer les nouveaux téléphones, et les consommateurs sont très intéressés. Même si vous n’envisagez pas d’acheter un téléphone pliable Samsung bientôt, vous voudrez peut-être bientôt un appareil pliable dans votre vie. Les innovations de Samsung dans le domaine devraient aider à faire avancer l’ensemble de l’industrie. Samsung peut fournir de nombreuses pièces pliables essentielles à d’autres entreprises. Et Samsung pourrait bien mettre à profit tout ce qu’il a appris en fabriquant des téléphones pliables en fabriquant un grand ordinateur portable pliable Galaxy Book Fold.

Samsung a peut-être été parmi les premiers fabricants de smartphones à fabriquer des téléphones pliables. Mais il reste à fabriquer un ordinateur portable pliable. C’est Lenovo qui a fabriqué et expédié un ordinateur portable pliable Windows 10 l’année dernière.

RUPTURE! pic.twitter.com/MTwRZIXmSG – Univers de glace (@UniverseIce) 31 août 2021

Mais le célèbre initié Ice Universe a publié le message suivant sur Twitter, qui nous donne la prétendue marque de l’ordinateur portable pliable Samsung. Galaxy Book Fold 17 sera le nom de l’appareil si la fuite est correcte. Et Ice a eu beaucoup de prédictions précises sur les produits Samsung inédits.

Source de l’image : Samsung

Le leaker n’a pas révélé d’autres détails sur cet appareil Galaxy Book Fold 17, nous ne savons donc pas à quoi nous attendre. Nous ne savons pas quand il sera prêt pour la consommation de masse. Nous n’avons pas de spécifications ou de structure de prix. Et nous ne savons pas si ce sera un appareil Windows 11 ou Android.

Samsung a déjà fait la démonstration d’un ordinateur portable pliable

Mais Samsung a mis en place toute la technologie dont il a besoin pour poursuivre un ordinateur portable pliable. La série de téléphones Galaxy Z Fold a permis à Samsung de développer des appareils pliables plus durables. Le Fold 3 est doté d’un cadre plus solide, d’une résistance à l’eau et d’un verre ultra-mince plus durable qu’auparavant. Le combiné prend également en charge l’entrée S Pen, une première pour les appareils pliables.

La caméra sous-écran est également une première pour Samsung et pour les appareils pliables. Ajoutez à cela la technologie des charnières et l’écran OLED de Samsung, et vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer un appareil pliable plus grand.

Ordinateur portable pliable Samsung 17 pouces en mode tablette. Source de l’image : Samsung

Nous savons que Samsung a imaginé un ordinateur portable pliable mesurant un écran de 17 pouces lorsqu’il est utilisé en mode tablette. Et nous savons que Samsung le considère comme un ordinateur portable pliable de 17 pouces.

Les images que vous voyez dans cet article sont des captures d’écran d’une vidéo promotionnelle que Samsung a publiée à la mi-mai au SID 2021 pour faire une démonstration de ses dernières innovations en matière d’affichage. La vidéo montre des appareils avec des écrans pliables et enroulables.

Cela inclut les téléphones avec deux charnières et trois écrans, et l’ordinateur portable pliable. Et Samsung étiquette ce dernier comme tel. Il ne s’appelle peut-être pas Galaxy Book Fold 17, mais Samsung l’appelle un ordinateur portable pliable de 17 pouces plutôt qu’une tablette.

Ordinateur portable pliable Samsung de 17 pouces en promo Samsung SID 2021. Source de l’image : Samsung

Le combiné est doté d’un châssis mince, d’un grand écran OLED lumineux avec de petits cadres et d’une caméra sous-écran en haut. Il a certainement l’air plus raffiné que l’ordinateur portable pliable Lenovo ThinkPad X1.

Mais l’appareil de Samsung n’est qu’un concept, pas un vrai produit. On ne sait pas si Samsung peut réellement livrer un Galaxy Book Fold 17 qui ressemble à l’ordinateur portable pliable de la vidéo.

La vidéo promotionnelle de Samsung suit ci-dessous.