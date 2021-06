Samsung pourrait bientôt sortir le Galaxy Buds Pro dans une nouvelle couleur (mais familière)

TL;DR

Samsung semble sur le point de sortir le Galaxy Buds Pro en blanc. La couleur serait plus qu’un peu familière aux propriétaires d’AirPods Pro, même si elle est apparue avec les précédents modèles de Galaxy Buds. On ne sait pas exactement quand ils pourraient être lancés.

Si vous aimez l’idée des Galaxy Buds Pro de Samsung mais que vous pensez que les couleurs existantes ne sont pas assez à la mode, vous avez peut-être de la chance. Roland Quandt de WinFuture et le leaker Snoopy ont découvert que Samsung préparait une option blanche pour le Galaxy Buds Pro – il y a même une liste pour eux sur le site Web autrichien de la société à ce jour.

Les Galaxy Buds Pro blancs n’offriraient aucun avantage fonctionnel par rapport aux modèles noir, argent ou violet que vous pouvez acheter aujourd’hui. Cependant, ils peuvent faire l’affaire si vous souhaitez une couleur neutre et lumineuse dans vos oreilles, ou si vous voulez simplement que les AirPods Pro ressemblent tout en gardant un téléphone Android dans votre poche.

On ne sait pas exactement quand Samsung pourrait expédier les Galaxy Buds Pro blancs ou où ils seront disponibles, bien qu’il ne soit pas surprenant qu’ils soient largement disponibles dans un avenir proche. Les Galaxy Buds précédents ont été expédiés dans cette couleur.

Que vous les obteniez en blanc ou dans toute autre teinte, les Galaxy Buds Pro sont un choix solide pour leur prix habituel de 199,99 $. La qualité sonore et la suppression active du bruit ne vous étonneront pas comme ils le pourraient avec le WF-1000XM4 plus cher de Sony, mais vous pouvez vous attendre à un son solide, à un ANC compétent, à une charge sans fil et à un réseau de microphones étonnamment bon. Nos plus grandes plaintes étaient une prise en charge audio limitée à 360 degrés (vous aurez besoin d’un téléphone Galaxy) et des commandes tactiles trop sensibles. Si vous êtes déterminé à contrôler votre budget et à préférer Android, il existe peu de meilleures options.