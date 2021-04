Samsung pourrait commencer à utiliser des panneaux LG dans ses téléviseurs OLED

09/04/2021 à 12:31 CEST

Une nouvelle rumeur pourrait choquer le monde comme Samsung pourrait commencer à produire des téléviseurs OLED avec des panneaux de son rival LG. Actuellement, les deux sociétés sont les seules au monde à produire des panneaux, cette nouvelle pourrait donc surprendre et changer le paradigme du développement du marché de la télévision. L’accord pourrait signifier l’achat d’un million de panneaux OLED et de quatre millions de panneaux supplémentaires d’ici 2022.

Samsung est coincé avec la technologie QLED pour les téléviseurs haut de gamme. Bien que, ironiquement, il soit l’un des plus grands fabricants d’écrans OLED pour smartphones. Pendant, LG a apporté la technologie OLED à vos téléviseurs les plus chers tout en offrant également des panneaux OLED à Sony et à d’autres sociétés. Ce changement pourrait choquer l’industrie pour toujours.

Sur les 25 derniers millions d’écrans créés l’année dernière, 8 millions ont été des écrans OLED. Ce que cela montre, c’est que l’écran de type OLED est un marché vraiment rentable ces dernières années. Il semble que Samsung se spécialise également dans les panneaux QLED et les écrans LCD.