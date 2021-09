Samsung pourrait commercialiser des capteurs d’image 576MP d’ici 2025

Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) n’était pas loin derrière la vente de crypto-monnaie qui s’est produite mardi. La pièce a baissé jusqu’à 20%, annulant la plupart des gains récents. Son niveau le plus bas mardi était le plus bas depuis plus de 2 semaines. Bitcoin provoque l’effondrement des crypto-monnaies Le prix d’Ethereum a […] More