Samsung pourrait devenir plus lourd sur le plastique avec la série Galaxy S22

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Les Samsung Galaxy S22 et S22 Plus pourraient être en plastique. Selon les rumeurs, seul le Samsung Galaxy S22 Ultra serait doté d’un corps en verre.

Samsung cherche peut-être à utiliser plus de plastique et moins de verre dans la construction de sa série d’appareils Galaxy S22. Selon un informateur sud-coréen (via ITHome), Samsung utilisera une « toute nouvelle technologie de traitement » pour créer la coque arrière des Galaxy S22 et S22 Plus. Cependant, la rumeur suggère que les deux appareils seront en plastique au lieu de verre. Seul le Galaxy S22 Ultra, selon le rapport, aura une coque arrière en verre.

Actuellement, les dos en verre sport Samsung Galaxy S21 Ultra et S21 Plus. Pendant ce temps, le Galaxy S21 standard est en plastique polycarbonate.

Ces dernières rumeurs, combinées à celle que nous avons récemment entendue à propos de Samsung réduisant les tailles d’écran des Galaxy S22 et S22 Plus, suggèrent que Samsung souhaite que le modèle Ultra se démarque encore plus l’année prochaine.

Outre l’écran plus grand et le corps en verre, le Galaxy S22 Ultra serait également le seul téléphone à être équipé d’un écran LTPO (oxyde polycristallin à basse température).

Série Samsung Galaxy S22 : Plastique vs verre

Nous avons constaté une réduction de prix des modèles Galaxy S21 par rapport à leurs prédécesseurs, et Samsung souhaite probablement maintenir cet élan avec la prochaine série de produits phares de la série Galaxy S. Le passage à plus de plastique pourrait également être un moyen pour Samsung de compenser le coût éventuellement plus élevé du nouveau chipset Snapdragon ou de la puce Exynos avec un GPU AMD que ces téléphones devraient offrir.

Cela dit, avoir des corps en plastique n’est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, nous avons bien aimé la coque en plastique du Galaxy S21. Les téléphones en plastique sont moins susceptibles de se briser que ceux en verre. Ils ne glissent pas non plus dans la main autant que les téléphones en verre, ce qui les rend plus durables. Si Samsung crée les Galaxy S22 et S22 Plus avec une nouvelle technique propriétaire, vous pouvez vous attendre à ce que les téléphones aient également l’air aussi haut de gamme que leur frère aîné vitreux.

Là encore, toutes ces rumeurs ne sont pas confirmées pour le moment. Le récit pourrait beaucoup changer à mesure que nous nous rapprochons du lancement des téléphones. D’ici là, votez dans notre sondage ci-dessus et dites-nous ce que vous pensez des nouveaux produits phares de Samsung affichant des corps en plastique.