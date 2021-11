Samsung pourrait donner au Galaxy Z Fold 4 une mise à niveau de conception passionnante

Il ne fait aucun doute que les téléphones Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 sont d’énormes gains pour Samsung. Ce sont les meilleurs téléphones pliables que l’argent puisse acheter en ce moment, bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de concurrence. Néanmoins, Samsung a amélioré la qualité de construction et baissé les prix des pliables de cette année. Et Samsung continuera à faire de nouveaux successeurs Fold and Flip dans un avenir prévisible, car il veut continuer à dominer l’industrie. Des rapports ont déjà annoncé une plus grande concurrence pour les Galaxy Z Fold 4 et Flip 4, ce qui mettra plus de pression sur Samsung pour qu’il apporte des améliorations technologiques pliables. Il est trop tôt pour dire quel type d’avancées les combinés pliables Galaxy 2022 apporteront l’année prochaine. Mais nous savons maintenant que Samsung envisage un nouveau design pour son produit phare pliable.

Le design actuel du Galaxy Z Fold

Samsung a conservé le même design de base pour le Galaxy Fold depuis l’original, et il est probable que le Fold 4 offrira une expérience similaire. Une fois plié, le Fold est une version plus épaisse d’un téléphone traditionnel, bien que l’écran externe ne soit pas aussi large que vous le souhaiteriez.

Dépliée, la Fold devient une tablette avec un écran généreux qui s’étend d’un bord à l’autre. Le Fold 3 offre la meilleure itération, avec son écran pliable doté d’une caméra sous-écran. Le Fold 3 a également un panneau en verre ultra mince (UTG) plus résistant sur le dessus de son écran, qui est plus durable que la couche UTG du Fold 2.

Dans cet esprit, comment Samsung pourrait-il améliorer le design du Fold 4 ? Il est trop tôt pour des fuites de conception pour les pliables Galaxy Z 2022, mais les rapports suggèrent que Samsung est déjà à pied d’œuvre.

Illustration de conception Galaxy Z Fold basée sur le brevet Samsung. Source de l’image : Samsung via LetsGoDigital

Plier le Fold 4 différemment

Actuellement, chaque modèle Galaxy Z Fold se plie verticalement. Cela signifie que la charnière va de haut en bas. En face de la charnière, il y a un pli d’affichage vertical où le combiné se plie.

Le placement de la charnière centrale signifie que Samsung a dû déplacer la caméra frontale interne vers la droite. En conséquence, le Fold original comportait une encoche asymétrique. Le Fold 2 avait une caméra perforée sur le côté droit de l’écran. La caméra sous-écran du Fold 3 a le même emplacement.

Samsung a envisagé de placer la charnière horizontalement sur un appareil Fold qui offrirait le même espace pliable. La société a un brevet de conception pour un tel appareil découvert par LetsGoDigital. Cela ne signifie pas que le Fold 4 adoptera le design vu sur ces images. Mais cela montre que Samsung a étudié d’autres moyens d’offrir la même expérience globale.

La taille globale de l’écran pliable ne changerait pas lorsque le combiné est plié. Vous obtiendrez toujours la même expérience de tablette en mode déplié, peu importe où se trouve la charnière. Mais la charnière horizontale déplacerait le pli de l’écran à l’horizontale, où cela pourrait être moins gênant pour la vue.

À quoi pourrait ressembler un Galaxy Z Fold 4 avec une conception de charnière horizontale. Source de l’image : Samsung via LetsGoDigital

Le pliable devient encore plus compact

La charnière serait également de plus petite taille, ce qui réduirait encore le risque d’entrée de poussière. Pour rappel, le Fold 3 n’est pas étanche à la poussière, même s’il s’agit du premier Fold pliable à avoir un indice de résistance à l’eau.

Une telle conception du Galaxy Z Fold 4 permettrait également à Samsung de déplacer les caméras selfie au centre. Il n’y a pas de charnière pour bloquer les composants de la caméra.

Mais la meilleure chose à propos d’un design de pli horizontal devient clair une fois que vous le pliez. Le combiné devient plus compact qu’avant. Il est plus large et pas aussi haut que le design actuel du Fold 3. Cela signifie également que l’écran externe a un meilleur rapport hauteur/largeur, ce qui le rend plus confortable à utiliser.

Samsung utilise déjà une charnière horizontale dans le Galaxy Z Flip. L’application du même design « à clapet » à des appareils pliables comme le Fold pourrait avoir un certain mérite. Mais, encore une fois, les illustrations fournies par LetsGoDigital ne sont qu’informatives. Samsung a peut-être breveté le design, mais rien ne garantit qu’il l’utilisera. Ou qu’il l’utilisera dans la série Fold 4. Samsung pourrait toujours proposer un autre membre de la famille Galaxy Z pour cette conception.