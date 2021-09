Samsung pourrait être prêt à tuer le Galaxy Note pour de bon

Samsung a averti les fans de Note à la mi-mars. Il n’y aurait pas de série Galaxy Note 21 cette année, et tout cela à cause de la pénurie de puces. “La série Note se positionne comme un modèle haut de gamme dans notre portefeuille d’activités”, a déclaré le co-PDG de Samsung, DJ Koh. « Cela pourrait être un fardeau de dévoiler deux modèles phares en un an, il pourrait donc être difficile de sortir un modèle Note dans [the second half of 2021]. Le moment du lancement du modèle Note peut être modifié, mais nous cherchons à sortir un modèle Note l’année prochaine.

Depuis cette annonce, Samsung a peut-être décidé de tuer complètement le Galaxy Note.

L’écriture était déjà sur le mur

L’avertissement de mars de Samsung a donné aux passionnés de Galaxy Note plus de cinq mois pour décider quel téléphone Galaxy acheter. À l’époque, le Galaxy S21 Ultra supportait déjà le S Pen. Et les rumeurs ont dit que le Galaxy Z Fold 3 serait également compatible avec le S Pen. Cela s’est avéré exact.

La pénurie de puces a donné à Samsung l’excuse parfaite pour les fans. En réalité, Samsung travaillait déjà sur au moins deux flagships pour le second semestre 2021, le Fold 3 et le Flip 3. En plus de cela, le Galaxy S21 FE devrait également être lancé plus tard cette année. C’est un autre combiné de qualité phare.

Abandonner la note n’est pas un geste surprenant. La disparition de la note est apparue dans les rumeurs de Samsung depuis quelques années maintenant. Depuis que les téléphones Galaxy S ont des écrans aussi grands que le Note, ou plus grands, il est devenu évident que les jours du Note étaient comptés. Le stylet est resté la seule caractéristique de la signature Note. Ensuite, Samsung a ajouté la prise en charge du S Pen au Galaxy S21 Ultra et au Fold 3.

En outre, les appareils pliables comme la série Galaxy Z Fold menacent davantage l’existence de la note. Sans oublier que le Fold 3 est pliable plus durable et plus abordable que ses prédécesseurs.

Et le Galaxy Note 22 ?

Puis, début juin, nous avons appris que Samsung discutait déjà du Galaxy Note 22. Les ventes du S21 Ultra ont été décevantes – l’ensemble de la gamme S21 n’a pas répondu aux attentes. Dans le même temps, cependant, des rumeurs disaient que Samsung avait de grands projets pour ses pliables.

Avance rapide jusqu’à début septembre, et les combinés pliables Samsung 2021 sont une réussite. Ils se vendent mieux que prévu, selon les premiers rapports. En plus de cela, peu de gens semblent manquer le Galaxy Note. Pas même Samsung.

Ice Universe, un initié bien connu de Samsung, a publié sur Twitter il y a quelques jours une capture d’écran montrant que Samsung vient de renouveler les marques de commerce de plusieurs de ses principales séries de téléphones Galaxy.

Les marques de commerce Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy M et Galaxy A ont été renouvelées fin août. La série Galaxy Note était absente de la liste.

Ice a critiqué la décision de Samsung d’abandonner le Note toute l’année, il fait donc définitivement partie des fans mécontents du Galaxy Note. Mais si sa conclusion est correcte et que Samsung n’a pas renouvelé la marque Note, le géant coréen pourrait en effet chercher à éliminer définitivement la « phablette » d’origine de sa gamme.

Rien n’est certain jusqu’à ce que Samsung le fasse. S’il y a un Galaxy Note 22 dans l’avenir de Samsung, nous en apprendrons probablement peu après le lancement du Galaxy S22 à la mi-janvier.