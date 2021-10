Samsung pourrait fonder beaucoup de ses espoirs sur le Galaxy S22 de base

TL;DR

Le Galaxy S22 pourrait représenter au moins la moitié de la production totale de la série S22. Cela représenterait une proportion plus élevée de modèles de base produits par rapport aux années précédentes.

Samsung devrait annoncer la série de téléphones phares Galaxy S22 au début de 2022, et nous avons déjà vu des fuites de rendus grâce au fuiteur fréquent Steve Hemmerstoffer. Maintenant, un nouveau rapport suggère que Samsung pense que le S22 standard pourrait être le champion des ventes en fuite.

Le Galaxy S22 standard devrait représenter au moins la moitié de tous les téléphones de la série Galaxy S22 produits, a rapporté The Elec. Plus précisément, le point de vente indique que Samsung espère que la base S22 représente 50% à 60% de son objectif d’expédition.

On prétend que la société souhaite que le Galaxy S22 Plus représente 20% de la production totale en série, tandis que la société espère prétendument que le Galaxy S22 Ultra représentera 20% à 30%.

“C’est la première fois que Samsung définit intentionnellement un modèle de la série pour représenter plus de la moitié de l’objectif de production et d’expédition”, a écrit The Elec.

Quelle est la raison de cette concentration accrue ?

On pense que la base S20 représentait auparavant 40% de la production de la série S20, le modèle Plus était fixé à 40% à 45% et l’Ultra représenterait 10% à 15%. Pendant ce temps, la base S21 représentait apparemment 40% de la production de la série S21, tandis que les Plus et Ultra représentaient 30% chacun.

Le point de vente a également affirmé que l’objectif de fabrication de Samsung pour la série S22 se situe dans les 20 millions d’unités. En revanche, la société aurait visé 30 millions d’unités de la série Galaxy S21.

Quoi qu’il en soit, l’attention accrue portée au Galaxy S22 de base suggère que Samsung pourrait être agressif sur son prix. Le Galaxy S21 de base a reçu une baisse de prix de 200 $ du Galaxy S20, au prix de 800 $. Il y a donc un précédent pour une baisse des prix.

Cette nouvelle intervient également après qu’un média coréen a affirmé que Samsung envisageait d’annuler le Galaxy S21 FE. Ainsi, un Galaxy S22 encore moins cher pourrait théoriquement être un appareil alternatif si le S21 FE ne sort pas de la porte.

Pensez-vous que Samsung devrait ignorer le Galaxy S21 FE en faveur d’un téléphone de la série Galaxy S22 moins cher ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.