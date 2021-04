Samsung pourrait ignorer les capteurs 3D ToF pour ses téléphones Galaxy S22

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Samsung ignorerait les capteurs 3D ToF sur ses téléphones Galaxy S22. On pense que la société abandonne la technologie en raison d’un «manque d’avantages clairs».

Nous avons vu des capteurs 3D ToF arriver sur les smartphones en 2018, permettant aux appareils de calculer plus précisément les effets de profondeur et la réalité augmentée en théorie. Samsung a également adopté la technologie à l’arrière de ses téléphones, avant de l’abandonner pour les séries Note 20 et Galaxy S21.

Désormais, un nouveau rapport de Corée suggère que la famille Galaxy S22 ignorera également les capteurs 3D ToF. ET News rapporte que Samsung a récemment décidé de ne pas ressusciter la technologie des téléphones Galaxy S22, citant une source familière avec les plans de développement de téléphones de la société.

La source dit que Samsung a pris cette décision parce que la réponse des consommateurs à ses caméras de téléphone sans capteurs 3D ToF n’était pas «si mauvaise». Le point de vente a également affirmé que Samsung envisageait de ramener la technologie après que Apple l’ait implémentée dans la gamme iPhone 12, mais a finalement décidé de ne pas le faire car son utilisation manquait.

Les caméras 3D ToF permettent des photos avec de meilleurs effets de profondeur plus précis (par exemple des images en mode portrait) ainsi que des applications de réalité augmentée plus précises. Mais il convient de noter que les fabricants ont utilisé des caméras auxiliaires (par exemple des capteurs de profondeur, des téléobjectifs), une meilleure technologie de mise au point automatique et / ou un logiciel amélioré pour permettre de meilleurs effets de profondeur au lieu d’une caméra 3D ToF.

L’ancien critique de l’Android Authority, David Imel, pensait que le Galaxy S21 Ultra offrait de bons portraits mais pas parfaits dans notre revue. David a également noté que le grand capteur du S21 Ultra permettait beaucoup de «bokeh naturel», réduisant parfois le besoin d’un mode portrait dédié.

Pensez-vous que les smartphones haut de gamme devraient avoir un capteur 3D ToF? Faites-nous savoir en remontant le sondage plus haut dans la page.