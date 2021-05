Samsung pourrait-il éliminer le pli sur le Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3?

Crédit: David Imel / Autorité Android

Selon un pronostiqueur, les prochains pliables de Samsung pourraient ne pas avoir de pli, ce qui serait particulièrement le bienvenu pour le Z Fold 3 à la lumière de son support supposé du S-Pen.

Samsung est généralement considéré comme le leader du jeu de téléphone pliable en ce moment, offrant deux différents pliables avec un verre ultra-fin et des charnières complexes. L’un des nombreux obstacles avec cette catégorie d’appareils est le fait qu’un pli apparaît au point de pliage de l’écran pliable.

Désormais, le pronostiqueur des médias sociaux Ice Universe a affirmé sur Twitter que Samsung avait fait des «progrès significatifs» dans l’élimination du pli sur le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Le fuyant était plus optimiste sur Weibo, alléguant qu’aucun appareil ne se serait «plié». marques », selon la traduction automatique.

Ice Universe a de solides antécédents en matière de fuites liées à Samsung, mais le pronostiqueur publie également occasionnellement du matériel ou des conjectures non crédités. Vous voudrez donc prendre cela avec beaucoup de sel.

Néanmoins, ce serait une assez grande réussite pour Samsung, car le Galaxy Z Fold 2 avait encore un pli (bien que plus petit que le Fold original). L’ancien critique de l’Android Authority, David Imel, a également noté la présence d’un pli qui n’était pas «très visible» dans sa revue Galaxy Z Flip, mais a ajouté que vous pouviez certainement le sentir.

Cela semble également être un problème logique à résoudre à la lumière des nombreuses rumeurs concernant le support S-Pen du Z Fold 3. Après tout, la dernière chose que vous voulez avec un S-Pen ou un stylet est d’avoir un pli interrompant votre toile.

Pour ce que cela vaut, il semble que le Huawei Mate X2 et le Xiaomi Mi Mix Fold aient tous deux des plis d’affichage sur l’écran pliable. Mais notre propre Kris Carlon a déclaré que le pli était «à peine perceptible» et «à peu près invisible au toucher» dans son examen Mate X2. Samsung est resté avec le facteur de forme pliable pendant plus longtemps que Huawei, nous supposons donc que si quelqu’un peut éliminer le pli sur un appareil comme celui-ci, c’est la société coréenne.