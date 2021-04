Samsung pourrait lancer le Galaxy A82 avec des performances de haut niveau

Le Samsung Galaxy A82 a été repéré sur la console Google Play.La liste révèle les principales caractéristiques du téléphone, y compris un chipset phare plus ancien.

Samsung semble se préparer à lancer le Galaxy A82. Les principales caractéristiques du téléphone sont maintenant apparues en ligne, grâce à une liste sur la console Google Play.

Samsung Galaxy A82 visite la console Google Play. Spécifications clés révélées.

Android 11

6 Go de RAM

SD855 + # Samsung # SamsungGalaxyA82

Le Galaxy A82 pourrait être considéré comme un successeur du Galaxy A80 de 2019. Cependant, il semble que le téléphone perde son système de caméra flippy car l’image affichée dans la liste de la console Google Play (voir ci-dessus) montre un appareil avec un trou de perforation placé au centre.

La liste révèle également que le Galaxy A82 sera alimenté par le chipset SM8150p, alias le Snapdragon 855 Plus. Même si le SoC phare est daté, vous pouvez toujours vous attendre à ce qu’il fasse un gros travail en termes de performances globales. Il est également possible que le silicium SM8150p soit le plus récent Snapdragon 860. Qualcomm assimile officiellement les deux chipsets et ils ont également des spécifications correspondantes.

Les autres spécifications révélées par la liste incluent la prise en charge d’Android 11, 6 Go de RAM et un écran de 2400 x 1080. Malheureusement, il n’y a plus d’informations disponibles dans la liste. Cependant, une fuite précédente suggérait que l’appareil obtiendrait un appareil photo principal Sony IMX686 64MP.

Il n’y a pas encore de mot sur un lancement mondial du Galaxy A82, mais il devrait sortir sous le nom de Galaxy A Quantum 2 sur le marché domestique de Samsung. Le nom apparaît également dans la dernière liste, suggérant que le téléphone sera livré avec une puce QNRG pour une sécurité renforcée.

Le premier Galaxy A Quantum était basé sur le Galaxy A71 5G qui a été lancé en dehors de la Corée du Sud sans la puce QNRG. Samsung pourrait adopter une stratégie similaire avec le Galaxy A82. Nous devrons juste attendre et regarder.