Samsung pourrait lancer un mobile pliable qui combine les formats du Galaxy Z Fold et du Z Flip | La technologie

Les dernières fuites suggèrent que Samsung développerait un terminal très similaire au Galaxy Z Fold 3, mais avec le pli en position horizontale comme le Galaxy Z Flip 3.

Les mobiles pliants semblent être venus pour rester et, est-ce que, actuellement, les rumeurs sur les appareils avec cette relation format / forme sont à la hausse. Samsung a peut-être été l’une des premières entreprises à lancer des équipements présentant ces caractéristiques, mais les autres fabricants suivent de près leurs traces.

Avoir cette avance a permis à Samsung d’améliorer ses propositions dans ces types d’appareils. Et, est-ce que les terminaux pliants actuels de la firme sud-coréenne ont peu à voir avec les premières générations. À l’heure actuelle, ils ont même des certifications telles que la résistance à l’eau.

Les actuels Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 sont deux représentants de la société, bien que Samsung envisage peut-être de lancer un nouveau format de pliage. Les dernières rumeurs suggèrent que Samsung envisagerait de créer un appareil au format cocha, mais aux dimensions d’une tablette.

Ce nouvel appareil n’existe pour l’instant que dans l’imaginaire collectif et, c’est cela, il est connu grâce au fait qu’un brevet a vu le jour qui laisse penser que les Sud-Coréens prépareraient un appareil avec ces caractéristiques. Le pli serait très similaire à celui du Galaxy Z Fold 3.

Mobile pliable dernière génération avec un écran AMOLED externe de 6,2″ et un écran AMOLED interne de 7,6″ dans des capacités de 256 Go et 512 Go.

Bien sûr, pour le moment, il ne semble pas que cela sera d’une grande utilité. Et, est-ce qu’avoir un ordinateur qui occupe beaucoup horizontalement n’a pas beaucoup de sens au niveau de le transporter dans votre poche. Ce dispositif ne deviendra peut-être pas une réalité, mais il serait intéressant de voir comment le concept évolue dans les générations futures.

Ce qui serait curieux, c’est de voir comment Samsung parvient à ce que ce design qui, au premier abord, semble n’avoir ni tête ni queue, finisse par être un appareil utilisable et qui peut présenter une bataille par rapport au reste des terminaux pliables sur le marché. Nous serons attentifs à connaître les détails possibles.