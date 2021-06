Samsung pourrait prévisualiser sa nouvelle technologie de montre intelligente avec Google lors du MWC 2021 le 28 juin

Le nouveau système d’exploitation pour le smartphone avait été annoncé plus tôt cette année lors de l’événement I/O de Google.

Montre connectée Samsung : Samsung s’est associé à Google pour proposer une nouvelle plate-forme de montres intelligentes qui combinerait Wear OS et Tizen, et maintenant, des rapports suggèrent que la plate-forme pourrait être prévisualisée pour la première fois lors de la présentation virtuelle de Samsung au MWC 2021. Au cours de la présentation d’une heure, prévu pour le 28 juin à 22h45, heure indienne, Samsung a indiqué qu’il se concentrerait sur l’écosystème Galaxy, la sécurité mobile et sa nouvelle expérience horlogère. Sur la page officielle de son événement MWC 2021, la société a déclaré qu’elle réinventait les montres intelligentes, offrant de nouvelles opportunités aux développeurs et aux clients.

Bien que rien d’essentiel ne soit révélé par cette déclaration, cela indique qu’une sorte de premier aperçu des nouvelles montres intelligentes sur lesquelles le géant de la technologie travaille pourrait être probable lors de l’événement.

Le nouveau système d’exploitation pour le smartphone avait été annoncé plus tôt cette année lors de l’événement I/O de Google. La collaboration de Samsung et Google est importante compte tenu du fait que les montres intelligentes de Samsung sont considérées comme le summum des appareils portables proposés sur la base Android, mais jusqu’à présent, la société utilisait son propre magasin d’applications et son propre système d’exploitation. D’autre part, Google a son Wear OS qui est alimenté par le Google Play Store et a évidemment une meilleure capacité à s’intégrer aux services Android et Google. Cependant, Google n’a pas été en mesure de trouver des partenaires matériels solides pour son système d’exploitation Wear.

Cette collaboration pourrait être une solution aux problèmes auxquels les deux entreprises sont confrontées, et la plate-forme smartwatch est donc un produit assez attendu par les passionnés de technologie. Un aperçu de la plate-forme pourrait potentiellement donner un aperçu de ce sur quoi ces deux géants de la technologie ont travaillé.

