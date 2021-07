Samsung pourrait proposer Exynos S21 FE pour combler le déficit du SD888

in

Samsung envisagerait de proposer une version Exynos du Galaxy S21 FE. On pense que l’entreprise pourrait emprunter cette voie en raison d’une pénurie de chipsets Snapdragon 888.

Le Galaxy S21 FE de Samsung devrait arriver plus tard cette année, mais il semble que les plans de sortie du téléphone soient affectés par la pénurie mondiale de puces. Maintenant, un nouveau rapport suggère que Samsung pourrait en fait modifier une spécification clé S21 FE afin de mettre le téléphone sur le marché.

Le point de vente coréen Maeil Business (h/t : Sleepy Kuma sur Twitter) a affirmé que Samsung pourrait également compenser le manque de chipsets Snapdragon 888 en utilisant un chipset Exynos dans certains modèles S21 FE.

“On sait que Samsung Electronics envisage fortement un plan pour remplacer le manque à gagner de Qualcomm Mobile AP [application processor – ed] avec Samsung Exynos AP et le lancer sur le marché mondial », lit-on dans un extrait traduit automatiquement de l’histoire. Le point de vente affirme également que le téléphone fera ses débuts au quatrième trimestre de l’année, citant les problèmes d’approvisionnement du chipset.

Il semble donc que nous pourrions voir deux versions du smartphone, ce qui serait de toute façon largement conforme à la stratégie phare de Samsung. Le fabricant a traditionnellement utilisé le silicium Snapdragon pour les variantes américaines et chinoises et les puces Exynos pour les marchés EMEA et l’Inde.

On suppose que le constructeur utilisera l’Exynos 2100 s’il choisit effectivement de lancer une version Exynos du S21 FE. Samsung devrait révéler un successeur Exynos 2100 avec des graphiques AMD plus tard cette année, mais cela fera probablement ses débuts dans les produits phares de 2022.

En disant cela, un téléphone censé être le Galaxy S21 FE est passé par la FCC plus tôt cette semaine, et un détail notable dans le dossier était la mention du Snapdragon 888 SoC (“SM8350”). Donc, à tout le moins, il semble que Samsung s’en tienne au chipset Snapdragon dans une certaine mesure.

Pourtant, le lancement d’une version d’un téléphone avec un chipset différent n’est pas simple, même pour une entreprise disposant de ses propres capacités de conception de puces comme Samsung. Outre la logistique et le délai d’exécution impliqués, un fabricant doit également passer du temps à optimiser la nouvelle variante pour la durée de vie de la batterie, les performances, la qualité de l’appareil photo, etc.

Ce n’est pas le seul scuttlebutt que nous ayons entendu concernant le prochain smartphone. Un rapport allègue que Samsung pourrait ne lancer le téléphone que sur les marchés européens et américains. Quoi qu’il en soit, il semble que nous ayons une situation fluide entre nos mains.