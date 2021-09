Samsung pourrait réduire considérablement la batterie du Galaxy S22

Robert Triggs / Autorité Android

Le Samsung Galaxy S22 pourrait comporter une batterie beaucoup plus petite que son prédécesseur. Sa capacité de batterie peut être inférieure à celle de la plupart des produits phares Android existants.

Tous les produits phares de la série Samsung Galaxy S depuis les deux dernières années ont au moins une batterie de 4 000 mAh. Avant cela, la série Galaxy S10 a commencé avec une capacité de 3 400 mAh seulement. Avec les fabricants de smartphones visant à prolonger la durée de vie de la batterie de leurs produits phares, il semble que Samsung passe en marche arrière.

Selon les informations reçues par les gens de GalaxyClub, le modèle vanille Samsung Galaxy S22 pourrait se retrouver avec une capacité de batterie nominale de seulement 3 590 mAh. Cela signifie que sa taille de batterie typique annoncée devrait être d’environ 3 700 mAh. En comparaison, le modèle de base du Galaxy S21 a une capacité de batterie nominale de 3 880 mAh et une capacité annoncée de 4 000 mAh.

La publication cite le numéro de modèle de la batterie – EB-BS901ABY – comme source de ces informations. Le numéro de série correspond au numéro de modèle – SM-S901 – qui appartient apparemment au Galaxy S22.

Pendant ce temps, le S22 pourrait ne pas être le seul modèle à subir une dégradation de la batterie l’année prochaine. Selon les rumeurs précédentes, le Galaxy S22 Plus pourrait également voir une batterie plus petite de 4 600 mAh par rapport à la capacité de 4 800 mAh du Galaxy S21 Plus. On estime que le Galaxy S22 Ultra a une batterie de 5 000 mAh, la même que le modèle Ultra actuel. Il convient de noter que le Galaxy S22 était auparavant censé contenir une batterie de 3 800 mAh.

Cela dit, Samsung pourrait compenser la taille réduite de la batterie du Galaxy S22 en utilisant des composants plus économes en énergie. Par exemple, il peut être en mesure de réduire la consommation d’énergie de l’écran en utilisant son écran Eco2OLED de marque déposée qui figure sur le Galaxy Z Fold 3. Il promet des économies d’énergie allant jusqu’à 25 %. Les nouveaux SoC de la série Galaxy S22 pourraient également faire une différence significative dans la consommation d’énergie des téléphones. Cependant, ce ne sont que des conjectures pour le moment, car nous ne savons pas ce que Samsung ou le fabricant de chipsets Qualcomm ont en magasin.

Nous espérons que Samsung compensera la batterie plus petite du Galaxy S22 avec une charge plus rapide. La série Galaxy S21 atteint des vitesses de 25 W. Avec de plus en plus d’entreprises proposant une charge filaire plus rapide, tous les téléphones de la série Samsung Galaxy S22 devraient au moins offrir des vitesses de 45 W.

Que pensez-vous de la baisse par Samsung de la capacité de la batterie du Galaxy S22 ? Une batterie de 3 700 mAh suffirait-elle à ceux d’entre vous qui attendent avec impatience le téléphone ? Répondez à notre sondage et envoyez-nous un message dans la section commentaires ci-dessous.