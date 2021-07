Samsung pourrait sortir la Galaxy Tab S8 plus tôt que vous ne le pensez

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

Un leaker affirme que Samsung lancera la série Galaxy Tab S8 aux côtés du Galaxy S22. La Tab S8 Plus serait livrée avec un Snapdragon de nouvelle génération et One UI 4.0. Le scoop fait également écho aux affirmations d’une variante Tab S8 Ultra.

Ne désespérez pas au mot que Samsung pourrait ne pas expédier le Galaxy Tab S8 avant 2022 – il pourrait arriver un peu plus tôt que prévu. Le leaker bien connu (sinon toujours fiable) Ice Universe affirme que la date de sortie de la Tab S8 concordera avec celle du Galaxy S22.

Bien que le pronostiqueur n’ait pas réduit le délai, Samsung a dévoilé la série Galaxy S21 en janvier de cette année et l’a expédiée vers la fin du mois. Si la société est cohérente avec le lancement du S22, cela place la date de sortie du Tab S8 en janvier 2022.

En rapport: Les meilleures tablettes Android

Il y a plus à l’apparent scoop Tab S8 au-delà de la date de sortie – Ice Universe prétend également avoir des détails sur le matériel. Le fournisseur de fuites pense que la variante Tab S8 Plus sera livrée avec la puce SM8450 de Qualcomm (le successeur du Snapdragon 888), One UI 4.0 et la même capacité de batterie de 10 090 mAh que la Tab S7.

Ice Universe a également fait écho aux discussions précédentes sur un possible modèle Tab S8 Ultra, bien qu’il n’y ait eu aucun détail matériel. Certains pensent qu’une tablette de 14,6 pouces pourrait être l’Ultra, mais c’est loin d’être vérifié à ce stade. Il y aura probablement aussi un appareil standard plus petit.

Cela ne vous satisfera pas si vous espériez une date de sortie de la Tab S8 peu de temps après l’événement Unpacked du 11 août de Samsung. Un possible début en janvier battrait encore des mois d’attente de plus, et cela pourrait garantir que la nouvelle tablette et le S22 partagent des performances et des fonctionnalités très similaires.