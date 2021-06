Samsung pourrait travailler sur un téléphone unique au monde – .

Samsung est l’une des nombreuses entreprises avec des smartphones phares passionnants qui fuient toujours bien avant les annonces officielles prévues. Pendant des années, nous savions tout ce qu’il y avait à savoir sur les derniers produits phares Galaxy S et Note des semaines avant leurs événements de presse Unpacked. Les fuites commencent généralement quelques mois avant le spectacle et couvrent tout ce que nous voulons savoir. Les conceptions, les spécifications, les nouvelles fonctionnalités et les prix proviennent généralement de sources distinctes et bien informées, et au moment où les annonces arrivent, nous avons déjà une image complète.

Le Galaxy Z Fold 3 respecte les mêmes règles d’engagement. Un grand nombre de fuites nous ont révélé tous les secrets du téléphone, y compris une fonctionnalité que nous attendions depuis des années sur les smartphones. Le nouveau pliable devrait être le premier téléphone de Samsung avec un appareil photo sous panneau (UPC), ce qui signifie que l’objectif se trouve sous une partie active de l’écran qui affiche le contenu lorsque l’appareil photo n’est pas utilisé. Maintenant, une nouvelle découverte indique que Samsung a beaucoup réfléchi à la technologie UPC, et nous pourrions le voir dans toutes sortes d’appareils sur la route, y compris les premiers téléphones de Samsung avec des écrans enroulables.

Samsung a déjà introduit le nom commercial UPC pour les caméras placées sous l’écran plus tôt cette année, lorsqu’il a dévoilé son nouvel écran OLED pour ordinateurs portables. Samsung a annoncé il y a quelques semaines ses écrans UPC avec un focus initial sur les ordinateurs portables, mais le géant coréen a déclaré que les écrans UPC équiperaient également les appareils mobiles.

Galaxy Z Roll Concept basé sur le brevet Samsung. Source de l’image : LetsGoDigital

Le blog néerlandais LetsGoDigital a trouvé un autre brevet Samsung intéressant qui couvre la technologie des téléphones avec écrans enroulables. Samsung n’est pas le premier à avoir eu l’idée de transformer un téléphone en tablette en emballant un écran enroulable à l’intérieur du châssis du téléphone. LG voulait lancer un appareil similaire cette année avant de fermer son entreprise de smartphones, et Oppo a déjà fait la démonstration de son propre combiné enroulable à quelques reprises.

Samsung ne parle pas publiquement de l’appareil enroulable, mais il continue d’envisager de nouvelles technologies pour celui-ci. Le dernier brevet, Dispositif électronique enroulable comprenant une structure de compensation d’autorisation, a été publié il y a quelques jours seulement après avoir été déposé auprès de l’USPTO en novembre dernier.

Comme on le voit dans ces illustrations, le brevet couvre tous les aspects de conception liés à un appareil avec un écran enroulable. Cela comprend une caméra sous le panneau et un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Les illustrations de Samsung indiquent également que le combiné comportera des capteurs supplémentaires sous l’écran, tels que des capteurs de proximité et de lumière.

Fait intéressant, l’appareil manque de boutons latéraux physiques. Une autre caractéristique inattendue est le capteur de fréquence cardiaque à l’arrière, une caractéristique que nous n’avons vue sur aucun produit phare de Samsung depuis quelques années.

Illustrations du brevet de Samsung décrivant la technologie pour les téléphones avec écrans enroulables. Source de l’image : Samsung via LetsGoDigital

Bien que l’existence d’un brevet ne suffise pas à confirmer que la technologie qui y est décrite sera mise en œuvre dans des appareils commerciaux, le brevet de téléphone enroulable de Samsung prouve que Samsung s’intéresse à ce facteur de forme particulier. Samsung a déjà enregistré les marques Z Slide et Z Roll qui pourraient être utilisées pour de tels appareils.

Plus important encore, le brevet montre que Samsung envisage d’ajouter la technologie UPC à toutes sortes d’appareils, y compris les smartphones qui sont plus difficiles à fabriquer. Cela suggère que Samsung pourrait bientôt utiliser UPC dans toutes sortes de smartphones, pas seulement des produits phares comme le Galaxy Z Fold 3 qui devrait être lancé début août.

Samsung ne sera pas la seule entreprise à mettre la technologie UPC à la disposition du grand public. Certains fabricants chinois de smartphones qui ont perfectionné les mêmes caméras sous-écran devraient lancer des appareils avec de véritables conceptions tout écran plus tard cette année.

