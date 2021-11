Samsung pourrait viser des expéditions pliables beaucoup plus élevées en 2022

Eric Zeman / Autorité Android

Samsung viserait des expéditions de téléphones pliables beaucoup plus importantes en 2022. On prétend que 9,8 millions de pliables de quatrième génération pourraient être produits l’année prochaine.

Samsung est le leader du marché des téléphones pliables depuis un certain temps déjà, remontant au Galaxy Fold d’origine et au Galaxy Z Flip de première génération. Et la société connaît encore plus de succès avec le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

Il semble que Samsung ait des objectifs plus ambitieux pour 2022, car la publication coréenne The Elec rapporte que le fabricant vise à augmenter la production de ses pliables 2022.

Plus précisément, il est affirmé que Samsung prévoit de produire 2,9 millions d’unités Galaxy Z Fold 4 et 6,9 millions de téléphones Galaxy Z Flip 4 à partir du troisième trimestre 2022 (un total de 9,8 millions d’unités). L’Elec a cité le plan d’expédition interne de Samsung pour 2022 pour l’information.

Comment cela se compare-t-il aux pliables d’aujourd’hui?

Le point de vente a précédemment indiqué que Samsung visait à expédier entre six et sept millions de pliables cette année. On pensait que 2,5 à trois millions d’appareils Z Fold 3 devaient être produits ainsi que 3,5 à quatre millions d’unités Z Flip 3.

En d’autres termes, le volume total des expéditions pour 2022 serait nettement supérieur à celui de 2021 si tous ces chiffres sont effectivement exacts. Mais ce qui est intéressant, c’est que l’augmentation semble provenir du seul modèle Galaxy Z Flip 4, avec presque le double du volume apparent projeté pour 2022 par rapport aux chiffres rapportés du Z Flip 3.

Là encore, le point de vente a affirmé que les livraisons de téléphones pliables de Samsung en 2020 s’élevaient à 2,5 millions d’unités, soit 60% de l’objectif initial (4,5 à cinq millions d’unités). Il est donc toujours possible que l’objectif d’expédition de l’entreprise pour 2022 ne se traduise pas en résultats réels.

Une autre affirmation intéressante dans le rapport est que le Galaxy S22 FE sera également produit en série à partir du troisième trimestre 2022 et publié au même trimestre. On pense que Samsung vise à expédier 5,7 millions d’unités. En espérant que l’appareil soit réellement publié à temps et qu’il ne soit pas trop sérieusement affecté par la pénurie mondiale de puces.