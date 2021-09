Samsung préparerait des écouteurs avec lesquels vous pourrez écouter de la musique pendant que vous nagez | La technologie

in

Ceux de Samsung pourraient sauter directement dans une nouvelle catégorie de produits avec le brevet qui vient de voir le jour et qui montre un casque submersible.

Lors de l’utilisation d’écouteurs, il existe certaines limitations en raison de leur format. Et, est-ce que ces accessoires ont évolué au fil des ans, mais ils ont généralement certains défauts. Le principal et le plus frappant est qu’il n’y a qu’une poignée d’équipements capables de résister aux plongeons dans la piscine ou dans la mer.

La vérité est que, même si cela semble ridicule, la pratique de sports en écoutant de la musique a été largement normalisée, mais qu’en est-il des sports pratiqués dans l’eau ? Jusqu’à présent, peu de marques proposent des solutions pour les athlètes dans ces disciplines. Mais Il semblerait que Samsung s’apprête à lancer une piscine.

La dernière information divulguée est que la firme sud-coréenne préparerait des écouteurs capables de résister aux éclaboussures. Cette information vient du fait qu’un brevet a vu le jour dans lequel le design supposé de ces écouteurs serait vu. La chose intéressante est que, contrairement à d’autres marques, ces écouteurs seraient des hybrides.

Ils pourraient être utilisés à la fois à l’extérieur et dans l’eau, bien que le design soit typique des écouteurs Samsung. Bien sûr, avant d’entrer dans l’eau, vous devrez les “monter” et, est-ce que, aurait une série de bandes qui peuvent être placées sur les écouteurs pour limiter les chances de les perdre en nageant.

Étant un brevet, peu de choses ont été précisées sur ses fonctionnalités ou sur la façon dont les écouteurs seraient contrôlés, ils pourraient continuer à conserver les capacités tactiles du dos ou avoir une nouvelle forme de contrôle. Il faudra également tenir compte du pilote audio qu’ils montent pour produire un son adapté au milieu de propagation.

Pour le moment, nous devrons attendre que Samsung fasse l’annonce officiellement ou que des fuites avec de vraies photos commencent à apparaître. Il serait intéressant de voir une entreprise comme Samsung se plonger pleinement dans cette catégorie de produits, bien qu’étant une équipe de niche, la stratégie puisse bien fonctionner.