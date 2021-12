Samsung préparerait le lancement de sa nouvelle tablette, la Galaxy Tab S8 Plus et le ferait avec la Snapdragon 8 Gen 1 inside | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que Samsung préparerait une nouvelle tablette pour son portefeuille d’appareils, ce serait la Galaxy Tab S8 Plus et elle arriverait avec la Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung est une entreprise qui ose tout et, pour cette raison, propose une large gamme de produits. Ces appareils vont des téléphones mobiles Android les plus connus aux barres de son, en passant par les laveuses et les sécheuses.

Bien sûr, les smartphones ne sont pas les seuls appareils à se lancer avec le système d’exploitation Android. Et, est-ce que Samsung est l’une des rares entreprises à avoir maintenu un taux constant de lancement de tablettes.

Ces appareils n’ont pas eu l’accueil que les fabricants attendaient sur le marché et, en partie, cela est dû aux propositions d’Apple dans le secteur des tablettes. Mais cela n’a pas empêché Samsung de lancer des générations et des générations de tablettes.

Au cours des dernières années, il a perfectionné ses appareils jusqu’à ce qu’il dispose de copies solides. La famille exemplaire est la Galaxy Tab S et elle pourrait avoir un nouveau membre sous peu, selon les dernières fuites.

Ce qu’on a vu, c’est que la Samsung Galaxy Tab S8 Plus serait en développement et serait déjà passée par Geekbench laissant une petite trace de spécifications. Dans cette trace, ce qui ressort le plus, c’est l’empreinte d’un processeur signé Qualcomm.

Samsung mettrait toute la viande sur le gril si les fuites finissaient par être réelles, puisque le processeur qui donnerait vie à la Galaxy Tab S8 Plus serait le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ; la nouvelle puce destinée au haut de gamme de 2022.

Le processeur n’a pas été le seul composant à avoir fuité, on a également vu qu’au moins un modèle aurait 8 Go de RAM pour les tâches de traitement. De plus, le système d’exploitation avec lequel il arriverait serait Android 12.

Il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur la Samsung Galaxy Tab S8 Plus, il va donc falloir être attentif pour tout savoir au plus vite. Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre le lancement officiel.