Samsung présente le Galaxy Book Go, un ordinateur portable avec Windows 10 et un processeur Qualcomm | La technologie

La nouveauté de Samsung est un ordinateur portable doté d’un processeur signé Qualcomm et d’un système d’exploitation Microsoft. Mais ce n’est pas tout car il intègre également la compatibilité avec les réseaux 5G.

Samsung propose une grande variété de catégories de produits : mobiles, casques, téléviseurs et ordinateurs. Oui, la société sud-coréenne ose tout et son équipement a généralement des caractéristiques très complètes. La dernière chose qu’il a présentée est un ordinateur portable avec Windows 10 et doté d’un processeur signé Qualcomm.

L’ordinateur portable s’appelle Samsung Galaxy Book Go et son slogan indique le type d’utilisateur auquel il s’adresse. Nous parlons d’un ordinateur portable léger et compact, il est destiné à être transporté dans le sac à dos ou le sac à main et à ne pas déranger la personne qui le porte. De plus, il est disponible en deux versions dont la différence est la connectivité.

La première version prend en charge les réseaux 5G et LTE, tandis que la seconde ne prend en charge que les réseaux LTE. Samsung s’engage à un appareil capable d’être connecté à tout moment. Quant au design du Galaxy Book Go, il est construit dans un métal de bonne qualité et possède la certification militaire MIL-STD 810G qui lui assure une résistance aux chutes et aux chocs.

L’écran de cet ordinateur portable est de 14 pouces avec une résolution Full HD ou 1 920 x 1 080 pouces et avec une dalle TFT. De plus, il possède des capacités tactiles et des charnières qui permettent un angle de mouvement de 180 degrés. Le processeur qu’il monte provient de Qualcomm et, plus précisément, est le Snapdragon 7c de deuxième génération.

La section graphique est gérée par l’Adreno 618 dans le modèle LTE et l’Adreno 680 dans le modèle 5G. La RAM peut être de 4 Go ou 8 Go selon le modèle que l’on choisit et la même chose se produit avec le stockage, il existe deux modèles : 64 Go et 128 Go, tous deux dotés de la technologie de mémoire eUFS. L’autonomie est marquée par une batterie de 42,3 Wh qui selon Samsung est capable de donner jusqu’à 18 heures d’utilisation continue.

Le Samsung Galaxy Book Go commencerait à être disponible à partir de fin juin de cette année. Les modèles auront un prix différent selon les configurations que l’utilisateur choisit, bien que le prix de départ soit de 349 $. Le chiffre n’est pas en euros car Samsung n’a pas encore indiqué la disponibilité de cet ordinateur portable dans nos frontières.