Samsung présente les concepts d’affichage pliable d’un avenir pas trop lointain

Samsung présente certains concepts d’affichage lors de l’événement Display Week de cette année. Un concept comprend le smartphone pliable en deux supposé qui devrait faire ses débuts avec un prochain Galaxy Z Fold. D’autres concepts incluent un appareil avec un écran coulissant, un appareil de type PC avec un écran pliable de 17 pouces et un PC avec une caméra sous-écran.

Parmi les rares événements technologiques qui se déroulent cette semaine, il y a l’exposition Display Week 2021, où les entreprises présentent les dernières innovations en matière de technologie d’affichage. Samsung est l’un des grands noms de l’événement, et la société vient de montrer plusieurs concepts lors de l’événement (via SamMobile), nous donnant un aperçu des projets de l’entreprise pour ses appareils mobiles.

Le premier concept (ci-dessus) fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps. Le panneau OLED «S Foldable» de Samsung montre un appareil mobile qui se replie en deux endroits. Lorsqu’il est plié vers l’extérieur, il a une taille d’affichage de 7,2 pouces, ce qui le fait ressembler davantage à une tablette que certains des meilleurs téléphones pliables du marché comme le Samsung Galaxy Z Fold 2. Cela dit, il a été dit que Samsung se prépare à lancer ce concept d’affichage en tant que produit réel plus tard cette année aux côtés du Galaxy Z Fold 3.

Samsung a également présenté un écran OLED coulissant, un peu comme le LG Rollable qui était autrefois en développement. Semblable au fonctionnement de l’OPPO X 2021, cet appareil s’étendra d’un côté vers l’extérieur pour révéler un écran plus grand si nécessaire.

D’autres concepts sont plus axés sur les tablettes et les PC plus grands. L’un présente un 17 pouces pliable qui ressemble au plus grand frère inédit du Microsoft Surface Duo, le Surface Neo. L’autre appareil est un ordinateur portable plus traditionnel, mais avec la caméra sous panneau (UPC) de Samsung, que de nombreux OEM ont essayé de développer pour les smartphones. Cela indique que nous pourrions voir la technologie arriver en premier sur les PC Samsung, bien que certaines rumeurs aient indiqué qu’elle apparaîtra sur le prochain successeur du Galaxy Z Fold.

Bien sûr, ce sont tous des concepts, il est donc impossible de dire si ou quand Samsung Display les développera réellement en produits de masse. Pourtant, alors que le pliable continue de mûrir, il est bon de voir le plus grand fabricant Android travailler déjà sur les prochaines innovations en matière de technologie d’affichage. Chez Android Central, nous avons déjà rassemblé certaines de nos idées sur l’avenir des pliables, même si une grande partie de ce que Samsung a montré semble avoir atteint bon nombre de nos marques.

