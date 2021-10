Samsung présente les nouveaux Galaxy M52 5G et Galaxy M22 pour rivaliser dans la gamme d’entrée et la moyenne la plus puissante | La technologie

La société coréenne vient d’annoncer deux nouveaux terminaux qui viennent directement concurrencer les différentes gammes moyennes, qui sont actuellement reprises par les options de realme, Xiaomi et Poco.

S’il y a quelques minutes à peine nous avons annoncé que realme lançait son realme 8i axé sur le milieu de gamme, maintenant Samsung présente ses nouveaux Galaxy M52 5G et Galaxy M22 pour rivaliser dans cette même gamme, bien qu’à long terme ils ne seront pas rivaux .

Ces deux nouveaux terminaux veulent opter pour la gamme d’entrée, dans le cas du Galaxy M22, tandis que le modèle supérieur M52 5G leur idée est d’opter pour le milieu de gamme dit premium. De cette façon, Samsung s’assure de ne pas entrer dans le milieu de gamme dur où il n’y a pratiquement aucun écart.

Mais, comme on dit toujours, avec une table, tout va mieux. Passons en revue les caractéristiques techniques des deux téléphones pour voir leurs différences :

Galaxy M52 5gGalaxy M22Affichage6,7 « AMOLED | Full HD + | 120Hz6,4 » AMOLED | HD+ | 90 HzProcesseurSnapdragon 778GMediaTek MT6769VRAM6 Go4 GoMémoire interne128 Go + MicroSD (jusqu’à 1 To) MediaTek MT6769VRCaméras arrière64 Mpx | 12 Mpx grand angle | Macro 5 Mpx48 Mpx | 8 Mpx grand angle | Macro 2 Mpx | Zoom 2 MpxCaméra frontale32 Mpx13 MpxBatterie5,000 mAh 25W5,000 mAh 25WSystème d’exploitationAndroid 11Android 11PrixA partir de 449€ A partir de 259€

Les différences entre les deux modèles sont très importantes, incluses dans la section prix, c’est pourquoi avant nous nous sommes assurés que le M52 5G avait un public totalement différent de celui du Galaxy M22.

Comme faits saillants, le frère aîné a un Muflier 778G, le meilleur qui existe actuellement dans le milieu de gamme de Qualcomm, qui est compatible avec les réseaux 5G. A cela ils se joignent 6 Go de RAM et un écran 120 Hz. Ce qui donne un ensemble très équilibré et ambitieux.

Si nous allons chez le petit frère, cela monte un très modeste MediaTek MT6769V, qui est accompagné d’un écran HD + (semble trop basse résolution pour un panneau de 6,4 « ) et 4 Go de RAM, ce qui montre clairement quelles sont leurs intentions.

Ils portent tous les deux un Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 25 W, le même que celui que le Galaxy S22 est censé transporter, nous pouvons donc assurer que dans la section autonomie, ils ne seront pas à court.

En ce qui concerne les prix, Samsung a annoncé via son site Web que les deux téléphones bénéficieront d’un prix spécial par réservation ces jours-ci, avec le Galaxy M52 5G à 369 €, et le Galaxy M22 à 209 €.

À partir du 2 novembre, le Galaxy M52 5G sera disponible au prix de 449 € et le Galaxy M22 au prix de 259 €. À ce moment-là, ce sera au tour des clients de voir quelles options ils ont pour ces prix et s’il existe une option plus intéressante.