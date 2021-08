Samsung présente officiellement le Galaxy Z Fold 3, troisième génération de son téléphone pliable

11/08/2021 à 16h55 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Il n’était pas surprenant que lors de l’événement spécial de Samsung, nous rencontrions la prochaine itération des téléphones à écran pliable et flexible de la société. Dans ce cas, nous nous référons à Samsung Galaxy Z Fold 3, qui a fait une apparition dans Unpacked et dont ils nous ont montré toutes ses vertus.

Étant l’appareil qui allait attirer le plus l’attention lors de cet événement, la vérité est que ce qui a été montré ne nous a pas du tout déçus. Comme vous le savez tous, c’est un appareil de la gamme ultra-premium, où l’innovation paie (et elle paie). Cette nouvelle génération de Fold est livrée avec double panneau AMOLED s’étendant jusqu’à 7,6 pouces, résolution 1768 x 2208 et un Fréquence 120 Hz. Quant au panneau secondaire, il atteint 6,23 pouces et a également une fréquence de 120 Hz. De plus, l’appareil est accompagné de Muflier 888 au niveau mondial, étant un détail important étant donné que pour le marché européen, Samsung opte pour sa propre puce Exynos.

En ce qui concerne les appareils photo, le Fold 3 est équipé d’une triple configuration arrière, avec un Capteur principal 12MP, un téléobjectif 12MP et un grand angle 12MP. Son front a une résolution de 16MP, et le front secondaire est livré avec 10MP. Comme surprise, la société a également inclus un Caméra frontale sous-écran 4MP, la même technologie que l’on retrouve dans le nouveau Mi MIX 4. L’appareil est également équipé de haut-parleurs stéréo, d’un lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté et d’un Batterie de 4 400 mAh, qui est compatible avec une charge rapide de 25 W, une charge sans fil de 11 W et une charge inversée de 4,5 W.

L’appareil arrivera ensuite dans les magasins 27 août à un prix de 1 799 $. Parmi ses versions, nous trouvons des configurations de jusqu’à 512 Go de stockage interne et 16 Go de RAM. Pour plus d’informations, vous pouvez accéder au site officiel de la société.