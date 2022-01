Samsung présente un moniteur PC qui contrôle les appareils domestiques au CES 2022, et un nouveau moniteur 4K incurvé à 240 Hz | La technologie

Samsung est l’une des entreprises leaders sur le marché des moniteurs, et souhaite renforcer sa position cette nouvelle année avec le lancement de deux nouveaux modèles.

CES 2022 Cela commence demain, lundi, mais certaines entreprises annoncent déjà les produits qu’elles présenteront.

C’est le cas de Samsung, qui a montré deux nouveaux moniteurs PC qui intègrent des nouvelles intéressantes.

Il s’agit de Moniteur intelligent Samsung M8, et le moniteur incurvé Samsung Odyssey Neo G8. Vous pouvez les voir sur la photo d’ouverture de l’actualité.

le Moniteur intelligent Samsung M8 est un moniteur de 32 pouces avec une résolution 4K et une télécommande intégrée.

Donc en gros peut être utilisé comme téléviseur pour une chambre ou la cuisine, si désiré.

C’est un moniteur ultra-mince de seulement 11,4 mm d’épaisseur, qui a un Appareil photo SlimFit (vendu séparément) qui est attaché au moniteur par magnétisme, comme le rapporte The Verge.

L’une de ses caractéristiques les plus curieuses, bien qu’elle ne soit pas nouvelle dans les moniteurs Samsung, est qu’elle intègre le logiciel SmartThings permettant contrôler tous les appareils ménagers directement depuis le moniteur.

Thermostats, haut-parleurs, appareils électroménagers, prises intelligentes et tout autre appareil Internet des objets compatible avec Samsung SmartThings.

Il comprendra également un Mode de jeu qui permettra le streaming et jouer dans le cloud à partir de différents services, sans avoir besoin de matériel supplémentaire.

Samsung n’a pas dévoilé plus de caractéristiques techniques, il les réserve pour CES 2022.

L’autre moniteur présenté aujourd’hui est le Samsung Odyssée Néo G8 avec une taille plus petite que ses prédécesseurs, pour baisser le prix et l’utiliser dans des espaces plus petits.

Il s’agit de un moniteur incurvé de 32 pouces avec une résolution 4K et une courbure 1000R, l’un des plus prononcés.

Utiliser la technologie Quantum Mini-LED avec une luminosité allant jusqu’à 2 000 nits. Est le premier moniteur de l’histoire avec une résolution 4K à 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Il est également compatible avec le framerate variable qu’ils offrent AMD FreeSync Premium Pro et Nvidia G-Sync.

Nous aurons plus de données dans CES 2022. Les deux modèles seront commercialisés tout au long de l’année.