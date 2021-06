Samsung présente un prototype de communication sans fil 6G qui atteint une vitesse de 6,2 Gbit/s | La technologie

Samsung et l’Université de Californie à Santa Barbara ont réalisé la démonstration d’un prototype de communication sans fil 6G qui atteint une vitesse de 6,2 Gbps.

Bien que le déploiement complet de la 5G dans le monde ne soit pas encore achevé et qu’il y ait encore des millions d’utilisateurs qui n’ont pas de mobile avec la 5G, la norme de connectivité mobile qui lui succédera est déjà en cours de développement. Les nouvelles qui nous parlent de la 6G sont arrivées ces derniers mois : Les États-Unis et la Chine se sont déjà lancés dans la course à la tête des nouveaux réseaux mobiles, tandis que le Japon et la Finlande ont uni leurs forces pour coopérer au développement de cette technologie.

Certains experts assurent que la technologie des réseaux mobiles est la nouvelle guerre froide et que celui qui la contrôle contrôlera le monde. Et c’est parce que Cela n’affectera pas seulement les téléphones portables, mais cela marquera le début d’une ère hyperconnectée avec l’essor des voitures connectées, de la réalité étendue (XR), des robots et de nombreuses autres technologies qui deviendront populaires dans les années à venir.

Pour cette raison, les fabricants veulent également être à la pointe de cette technologie, et Samsung est l’une des entreprises qui consacre le plus de ressources à cette course. La société sud-coréenne a annoncé l’été dernier que sa 6G serait prête d’ici 2028, et elle continue de travailler sans relâche pour respecter cette feuille de route.

La connexion 5G est là, mais les pays les plus puissants ont déjà commencé la course à la 6G, et les premiers arrivés auront le monde entre leurs mains.

La 6G améliorera la 5G notamment en termes de vitesse plus élevée et de latence plus faible. On dit qu’il pourra atteindre une vitesse de 1 000 Gbps, 50 fois supérieure à celle offerte par la 5G, avec une latence en direct de moins de 100 microsecondes, un dixième de ce que l’on trouve dans la norme actuelle. . En outre, il améliorera également la densité de trafic et de connexion, la mobilité, l’efficacité du spectre et les capacités de positionnement.

Pour réaliser ces améliorations, la 6G exploitera la bande térahertz (THz), qui comprend une énorme quantité de spectre disponible et permettra des canaux avec une bande passante de plusieurs dizaines de GHz. Grâce à cela, la vitesse maximale pourra atteindre des pics de 1 000 Gbit/s et la latence en direct peuvent être réduits à un dixième, permettant l’hyper-connectivité promise par la 6G.

Samsung et l’Université de Californie à Santa Barbara (UCSB) s’efforcent de rendre tout cela possible et ont fait la démonstration d’un prototype de système de communication sans fil 6G THz. Il se compose d’un module émetteur et récepteur à matrice de phase à 16 canaux piloté par CMOS, RIFC et d’une unité de bande de base pour traiter les signaux de bande passante de 2 GHz. Lors d’un test en direct, le système a atteint un débit en temps réel de 6,2 Gbit/s sur une distance de 15 mètres.

Petit à petit, de plus en plus de mobiles 5G sont en vente, dont beaucoup dans la gamme premium, bien qu’il y en ait aussi d’autres un peu plus abordables que vous pouvez acheter pour 300-400 euros.

“Samsung a été à la pointe de l’innovation technologique et de la normalisation de la 5G et de la 6G”, explique Sunghyun Choi Senior Vice President et Head of Advanced Communications Research Center chez Samsung Research. “Nous pensons que les opportunités du spectre THz deviendront une force motrice pour la technologie 6G. Cette démonstration peut être une étape importante dans l’exploration de la faisabilité de l’utilisation du spectre THz pour les communications sans fil 6G”, conclut le responsable.

L’équipe continuera à travailler dans cette ligne pour explorer les cas d’utilisation et les scénarios de déploiement de la 6G, dans le but ultime d’apporter la prochaine expérience hyper-connectée à tous les horizons.