Samsung présentera le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, les Galaxy Buds 2 et la Galaxy Watch 4 le 11 août | La technologie

C’est tout ce que Samsung présenterait le 11 août, et il y a beaucoup de matériel.

C’était un secret de polichinelle, et il semble enfin que ce même août Samsung organisera un nouvel événement Unpacked entièrement dédié au matériel, dans des appareils allant des téléphones portables aux écouteurs sans fil et aux montres intelligentes.

Selon les médias sud-coréens et diverses fuites, le prochain Samsung Unpacked aura lieu le 11 août à 16h00. (heure péninsulaire espagnole) et sera diffusé en ligne, vraisemblablement via les chaînes officielles de la société sud-coréenne et sur des sites comme YouTube. La présentation du Galaxy Z Fold 3, du Galaxy Z Flip 3, des Galaxy Buds 2 et des deux versions attendues de la Galaxy Watch 4 serait confirmée.

le Samsung Galaxy Z Fold 3 Il est peut-être la star de l’événement et disposera, selon les rumeurs, de deux écrans Super AMOLED : une lunette de 6,23 pouces et un rabat interne de 7,55 pouces. Il serait livré avec un processeur Snapdragon 888, 12 Go de RAM et Android 11. Il devrait également arriver avec une configuration totale de cinq caméras, et il sera probablement un peu moins cher que son prédécesseur.

Parler de Galaxy Z Flip 3Il pourrait également embarquer un processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM et une batterie de 3 300 mAh. Il aurait un écran externe de 1,9 pouces et un interne de 6,7 pouces à 120 Hz.

Concernant les horloges, nous aurions le Montre Galaxy 4, aussi bien en version normale qu’en version classique. Ils seront basés sur Wear OS et une nouvelle interface One UI Watch, et plusieurs détails ont récemment été révélés.

Nous avons également eu des rumeurs concernant les écouteurs sans fil Galaxy Buds 2, qui seront également présents à l’événement avec un design plutôt élégant et une suppression du bruit vraisemblablement active.