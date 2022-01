Samsung promet une nouvelle fonctionnalité TV « révolutionnaire » : prise en charge NFT

Regarder vos jetons non fongibles sur un écran de smartphone ou d’ordinateur portable, c’est bien, mais pourquoi ne pas rappeler à tous ceux qui visitent votre domicile l’argent que vous avez dépensé en NFT d’art numérique en les affichant sur votre écran de télévision ? D’une manière ou d’une autre, nous sommes dans un monde où cela est sur le point de devenir réalité : Samsung dit qu’il prévoit un soutien étendu aux NFT à partir de sa gamme de téléviseurs 2022.

« Avec la demande croissante de NFT, le besoin d’une solution au paysage fragmenté de visualisation et d’achat d’aujourd’hui n’a jamais été aussi grand », a déclaré la société dans un communiqué de presse. « En 2022, Samsung présente le premier explorateur et agrégateur de marché NFT sur écran de télévision au monde, une plate-forme révolutionnaire qui vous permet de parcourir, d’acheter et d’afficher vos œuvres d’art préférées, le tout au même endroit.

Un aperçu de la prochaine plate-forme de télévision NFT de Samsung.Image : Samsung

Selon Samsung, cette plate-forme (illustrée ci-dessus) permettra aux créateurs de « partager leur art avec le monde » et aux acheteurs potentiels :

Prévisualisez un NFT avant de l’acheter En savoir plus sur l’historique d’un NFT et les métadonnées de la blockchain

Samsung s’occupe également des détails lorsqu’il s’agit de regarder les NFT sur ses téléviseurs 2022. Une fonction d’étalonnage intelligent sur les téléviseurs ajustera automatiquement les paramètres d’affichage « aux valeurs prédéfinies du créateur, afin que vous puissiez avoir l’esprit tranquille que votre travail est impeccable, avec une qualité d’image fidèle à l’original ». Vous avez entendu parler de choses comme Dolby Vision ou Netflix Calibrated Mode, et maintenant les NFT recevront un traitement similaire.

Plus de détails sur la plate-forme NFT devraient être disponibles au fur et à mesure que les téléviseurs 2022 commenceront à être expédiés dans les mois à venir. Avec les nouvelles d’aujourd’hui, Samsung devient le premier grand fabricant de téléviseurs à prendre en charge les NFT à un degré aussi important. Assiste-t-on au coup d’envoi d’une tendance ? Il n’y a pas de retour en arrière ? Votre prochain Roku ou Amazon Fire TV pourrait-il également être doté d’un certain niveau d’intégration NFT ? Restez à l’écoute de notre couverture du CES 2022 pour voir si d’autres entreprises emboîtent le pas.