Samsung propose désormais trois ans de mises à jour Android majeures pour les téléphones Galaxy A

Samsung a prolongé pour la première fois trois ans de mises à jour du système d’exploitation Android sur les téléphones Galaxy A. Cela inclut des mises à jour de sécurité «régulières». Seul le Galaxy A52 5G se qualifie au début, car d’autres sont bloqués avec deux ans.

Samsung n’apporte pas seulement les derniers téléphones Galaxy A aux États-Unis – il renforce également sa politique de mise à jour pour ces appareils. Comme le rapporte 9to5Google, le géant de la technologie a commencé à offrir pour la première fois trois ans de mises à jour majeures d’Android aux appareils de la série A.

La nouvelle politique de mise à jour du Galaxy A s’applique uniquement à l’A52 5G pour le moment, mais elle promet également trois ans de correctifs de sécurité «réguliers» (probablement mensuels). Vous obtiendrez également une quatrième année de correctifs de sécurité au-delà, bien que cela puisse être limité à deux versions par an.

Les autres modèles Galaxy A, y compris les A02, A12, A32 et A42, sont toujours liés à l’ancienne politique de mise à jour. Ils bénéficieront de deux ans de mises à jour Android majeures et de mises à jour de sécurité régulières, ainsi que de deux ans supplémentaires de correctifs de sécurité à un taux probablement réduit. On ne sait pas si ou quand ils bénéficieront d’un meilleur soutien.

Même ainsi, c’est une décision importante. À ce jour, la politique de mise à jour de trois ans de Samsung ne s’est appliquée qu’aux modèles phares tels que les séries Galaxy S et Galaxy Fold – l’étendre à la gamme Galaxy A apporte cette longévité logicielle à un public beaucoup plus large. Vous obtiendrez non seulement de nouvelles expériences Android pendant une grande partie de la durée de vie utilisable de votre téléphone, mais vous serez également protégé contre les failles de sécurité qui nécessitent des corrections rapides (sinon toujours urgentes).