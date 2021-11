Samsung publie un calendrier officiel de mise à jour de One UI 4 (Android 12) aux États-Unis

La fuite de lundi nous a donné un aperçu des plans de déploiement d’Android 12 de Samsung au-delà de la série Galaxy S21, du moins en Corée du Sud. Cependant, la société a également publié un avis officiel aux États-Unis détaillant son calendrier de lancement.

Lorsque vous accédez à l’icône en forme de cloche dans l’application Samsung Members, la société répertorie les appareils éligibles et le mois où ils recevront One UI stable 4. Novembre est réservé à la série Galaxy S21, tandis que les meilleurs téléphones pliables de Samsung seront mis à jour en décembre.

En janvier, la mise à jour arrivera pour les anciens modèles pliables de Samsung, la plupart des appareils Galaxy S20 et la série Galaxy Note à partir de la note 10 et des versions ultérieures. En février, la mise à jour arrivera pour les Galaxy S20, les séries S10, les tablettes Tab S7 et le Galaxy A52 5G. Vous pouvez voir la liste ci-dessous :

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

novembre

décembre

Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Flip 3

janvier

Galaxy S20+/Ultra/FE Série Galaxy Note 10 Série Galaxy Note 20 Galaxy Z Flip/5G Galaxy Z Fold/2

février

Galaxy S20 Série Galaxy S10 Galaxy A52 5G Galaxy Tab S7/Plus/Plus 5G

Mars

avril

Galaxy A51/5G Galaxy A71 5G Galaxy Tab S7 FE 5G Galaxy Tab S6 Lite

Peut

Galaxy A32 5G Galaxy A42 5G Galaxy Tab S6 Galaxy Tab A7 (2020) Galaxy Tab Active3

juin

Galaxy XCover Pro Galaxy Tab A7 Lite

juillet

août

Galaxy A02s Galaxy A01 Galaxy A11

Le calendrier diffère de ceux repérés sur les forums sud-coréen et brésilien, dont le premier montrait une tonne de produits phares Galaxy mis à jour en décembre. Pourtant, maintenant, les propriétaires de Samsung Galaxy savent quand ils auront Android 12 sur leurs téléphones, et la plupart des propriétaires de produits phares de Galaxy devraient s’attendre à recevoir Android 12 d’ici février, ce qui n’est pas trop mal.

Comme d’habitude, Samsung note que les détails pourraient changer, en particulier s’il rencontre des problèmes et que les propriétaires de Galaxy seront informés via l’application Samsung Members en cas de changement. Comme pour le calendrier, les appareils répertoriés peuvent également varier en fonction de la région.

Bien sûr, d’ici février, nous aurons probablement les yeux rivés sur la série Galaxy S22, qui devrait être lancée fin janvier ou début février.

Les téléphones à clapet sont de retour

Samsung Galaxy Z Flip 3

Il bascule mais il ne basculera pas

Le nouveau Galaxy Z Flip 3 est parfait pour tous ceux qui manquent le bon vieux temps lorsque raccrocher était aussi dramatique que de claquer votre téléphone. Et avec le plus grand écran externe, il est parfait pour contrôler la musique, vérifier les messages ou prendre des selfies avec la configuration à double caméra.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.