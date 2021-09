RAM Plus coopte essentiellement une partie du stockage interne de votre téléphone et le convertit en jusqu’à 4 Go de « RAM », c’est-à-dire en mémoire virtuelle. Dans certaines situations, cela pourrait augmenter les performances de votre téléphone. Cependant, étant donné que la RAM est virtuelle et non physique, elle pourrait avoir peu ou pas d’effet sur les performances. Dans certaines situations, cela pourrait même affaiblir les performances.