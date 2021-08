Samsung réchauffe le mois d’août avec ses dernières mises à jour pour les téléphones Galaxy à l’étranger

L’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman se sent “très optimiste” pour la nouvelle saison malgré le début de la campagne sans le capitaine Lionel Messi. Le Néerlandais s’est exprimé avant la victoire 3-0 du Barca sur la Juventus lors du trophée Gamper et a expliqué pourquoi il se sentait si optimiste lors d’une journée difficile pour […] More