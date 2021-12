Samsung reprend le déploiement de One UI 4, ajoute les Galaxy Note 20, S20, Z Fold 2

Samsung a rencontré des problèmes avec son déploiement One UI 4 (Android 12), mais il semble que les choses soient de retour alors que la mise à jour continue de se déployer sur certains de ses meilleurs téléphones Android.

Les développeurs XDA soulignent que les utilisateurs du monde entier devraient commencer à recevoir la dernière version stable de One UI 4 après que Google et Samsung aient identifié un problème de compatibilité avec le Play Store. Le problème était suffisant pour que Samsung suspende la mise à jour pendant que les deux sociétés résolvent le problème.

Les variantes mondiales du Galaxy S21 devraient voir la version du firmware G99xBXXS3BULC, les modèles coréens recevant la version G99xNKSS3BULC. Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 reçoivent respectivement les versions F711xxxS2BUL6 et F926xxxS1BUL6.

De plus, One UI 4 s’étend également à plus de modèles. Les rapports indiquent que la série Galaxy Note 20 reçoit enfin la mise à jour stable, avec le Galaxy S20 et le Galaxy Z Fold 2.

Des versions stables ont été repérées en Suisse pour les modèles S20 et Note, tandis que la mise à jour a probablement atteint d’autres pays européens pour le Galaxy Z Fold 2. Cela dit, il ne faudra probablement pas longtemps pour que la mise à jour atteigne d’autres pays et régions pour les trois appareils.

Les nouvelles versions logicielles sont fournies avec le correctif de sécurité de décembre.

Ces téléphones Galaxy ne devraient pas recevoir Android 12 aux États-Unis avant janvier, ce qui est dans quelques jours au moment de la rédaction. Cependant, une mise à jour anticipée serait un beau cadeau de vacances, à condition qu’elle soit réellement stable.

