Samsung reprend le déploiement de One UI 4 pour Galaxy S21, Flip3 et Fold3 après le blocage initial

Android 12 est de retour au menu

À moins que vous n’utilisiez un téléphone Pixel ou les derniers produits phares de Samsung, les mises à jour logicielles majeures n’arrivent pas aussi rapidement dans le monde d’Android que beaucoup le souhaiteraient. Malheureusement, ces premiers déploiements peuvent parfois inclure des bogues. Une mise à jour de l’UI 4 a dû être interrompue récemment après que plusieurs problèmes sont survenus, dont certains ont même bloqué certains téléphones. Il semble que Samsung ait résolu les problèmes car le déploiement d’Android 12 a maintenant repris pour la série S21, le Fold3 et le Flip3.

Ce nouveau développement vient des gens de XDA Developers, qui déclarent que la mise à jour devrait être disponible dans le monde entier, avec le correctif de sécurité de décembre. Les versions sont étiquetées comme G99xBXXS3BULC, F711xxxS2BUL6 et F926xxxS1BUL6 pour la famille S21, le Z Flip 3 et le Z Fold 3, respectivement.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Samsung a collaboré avec Google pour résoudre les problèmes de compatibilité des systèmes Google Play, qui seraient à l’origine de tous ces méfaits. Les autres problèmes signalés, notamment le scintillement de l’écran, le double messager ne fonctionnant pas et les téléphones bloqués, devraient également appartenir au passé.

Si c’est la première fois que vous essayez One UI 4, vous voudrez peut-être approfondir notre examen, qui vous donne une idée de ce à quoi vous devez vous attendre. Alerte spoiler : c’est toujours l’interface utilisateur One que vous avez aimée ou détestée, avec quelques goodies Android 12 comme un thème dynamique et une sécurité et une confidentialité renforcées.

Que vous ayez déjà mis à jour le micrologiciel problématique, la nouvelle mise à jour devrait bientôt arriver sur votre téléphone si elle n’est pas encore disponible. Vous pouvez le vérifier manuellement en vous rendant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Les rendus et la vidéo de Xiaomi 12 ont fuité avant le lancement de la semaine prochaine

C’est un appareil photo épais

Lire la suite

A propos de l’auteur

Prasham Parikh (414 articles publiés)



Prasham est une victime du marketing de Samsung – il a fini par choisir le S3 Mini plutôt que le Nexus 4. Depuis, il écrit sur les téléphones et regrette de ne pas avoir partagé de liens d’affiliation avec ceux qui lui ont demandé ses suggestions. Oh, il était aussi un agriculteur urbain une fois, mais vous feriez mieux de ne pas lui demander quelles cultures il cultivait.

Plus de Prasham Parikh