Samsung reprend lentement la tête du marché des wearables d’Apple

Selon IDC, les expéditions mondiales d’appareils portables et audio ont légèrement augmenté au troisième trimestre 2021. Les données suggèrent qu’Apple a enregistré une baisse notable des expéditions d’Apple Watch au cours du trimestre, tandis que Samsung a gagné des parts de marché. Xiaomi est resté le troisième acteur du secteur malgré la livraison de quatre millions d’appareils de moins d’une année sur l’autre.

Cette année a été difficile pour les entreprises technologiques, car les contraintes d’approvisionnement en chipsets ont durement touché les chiffres d’expédition des smartphones. Il semble que les fabricants de vêtements portables n’aient pas non plus été épargnés par ces pressions. Selon de nouvelles données d’IDC, les expéditions mondiales de montres intelligentes et de produits audio ont légèrement augmenté de 9,9% au troisième trimestre 2021. Notamment, la société de recherche inclut également des produits audio dans ses chiffres.

Bien qu’Apple ait continué à dominer le segment des wearables assez confortablement au cours du trimestre, il a connu une baisse importante de sa part de marché, passant de 32,8% au troisième trimestre 2020 à 28,8% au troisième trimestre 2021. Malgré cette baisse, Apple a toujours réclamé plus de la moitié de la part de valeur. du marché des wearables. Bien que l’Apple Watch Series 7 n’ait pas été présentée comme une solution performante, IDC suggère que les produits AirPods et Beats restent d’excellents vendeurs pour l’entreprise.

Samsung a le plus profité de la baisse d’Apple et a connu un excellent trimestre. Il a rejoint Xiaomi en tant que deuxième plus grand fabricant de wearables au troisième trimestre 2021, affichant une croissance de 13,8% d’une année sur l’autre. La série Galaxy Watch 4 a largement soutenu les chiffres de Samsung. IDC a également souligné la tendance de Samsung à regrouper ses produits comme principale raison de la hausse de ses expéditions.

Bien que Xiaomi détienne 9,2% de part de marché aux côtés de Samsung, la société a enregistré une baisse de 23,8% des expéditions d’une année sur l’autre. Cependant, IDC note que de plus en plus de consommateurs considèrent les montres connectées moins chères par rapport aux bracelets de fitness. Avec une offre assez vaste de wearables abordables, nous nous attendons à ce que Xiaomi se rétablisse au cours des prochains trimestres.

Enfin, Huawei a été l’autre grand gagnant ce trimestre. La société a enregistré une croissance nominale de 3,7% d’une année sur l’autre, en grande partie grâce à ses produits audio. IDC note que ses livraisons de montres connectées ont enregistré une baisse de 5% au troisième trimestre 2021.

