Samsung retarde la version bêta de One UI 4.0 (Android 12) pour la série Galaxy S21

Samsung a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il lancerait bientôt le programme bêta One UI 4.0 basé sur Android 12 pour la série Galaxy S21. La première version bêta de One UI 4.0 devait sortir en Corée du Sud le 9 septembre. Malheureusement, il semble maintenant que les utilisateurs du Galaxy S21 devront attendre un peu plus longtemps que prévu pour essayer Android 12.

Un gestionnaire de communauté Samsung a confirmé que le programme bêta de One UI 4.0 a été retardé. Malheureusement, le responsable de la communauté n’a pas révélé la raison du retard.

On ne sait pas non plus quand la première version bêta de One UI 4.0 arrivera. Cependant, il y a de fortes chances que Samsung soit prêt à déployer la version bêta sur ses meilleurs téléphones Android avant la fin de ce mois.

En plus de la Corée du Sud, le programme bêta sera disponible pour les utilisateurs aux États-Unis, en Allemagne, en Inde, en Chine, en Pologne et au Royaume-Uni. Comme l’a déjà confirmé Samsung, le programme bêta One UI 4.0 sera limité aux variantes T-Mobile, Sprint et Unlocked de la série Galaxy S21 aux États-Unis.

Alors que les téléphones de la série Galaxy S21 seront les premiers à obtenir la version bêta de One UI 4.0, Samsung devrait également étendre le programme bêta aux téléphones des séries Galaxy Note 20 et Galaxy S20. La mise à jour stable One UI 4.0, en revanche, devrait commencer à être déployée sur la série Galaxy S21 fin novembre ou début décembre.

La mise à jour One UI 4.0 apportera une tonne de nouvelles fonctionnalités, notamment une interface remaniée avec de nouvelles icônes et une palette de couleurs mise à jour. Samsung peut également se débarrasser des publicités avec One UI 4.0, bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé.

