Samsung révèle accidentellement les coques Galaxy S21 FE avant le lancement

Alors que l’assaut des fuites du Galaxy S21 FE se poursuit, il semble que Samsung ne puisse s’empêcher de se joindre à lui-même. Moins d’une semaine avant le lancement officiel, la société a révélé un tas de cas pour le prochain appareil.

Les annonces ont été repérées sur Samsung Hongrie (consultez l’onglet Támogatás), avec un total de quinze coques Galaxy S21 FE de cinq types principaux apparaissant dans les résultats de recherche (par GalaxyViliga). Deux des types d’étuis – étui transparent et étui transparent permanent – sont incolores et, bien, transparents, tandis que les autres (étuis à sangle mince, Smart Clear View et étuis en silicone) sont de couleur assortie au téléphone. L’étui Thin Strap est également transparent (à l’exception de la sangle), l’étui Smart Clear View affiche des informations utiles à travers une fenêtre transparente et l’étui en silicone est le plus standard du groupe. Les trois types de boîtiers sont affichés en noir, olive, lavande et blanc, à l’exception du boîtier en silicone, qui semble avoir une option de couleur orange supplémentaire.

Au moment de la rédaction de cet article, les annonces n’avaient pas encore été supprimées, mais il semble que vous ne puissiez acheter aucun des étuis pour le moment.

Il ne reste qu’une semaine avant le dévoilement complet du Galaxy S21 FE, bien qu’il ne reste vraiment pas grand-chose à révéler étant donné le nombre de fuites que nous avons vues jusqu’à présent. Nous savons déjà à quoi cela ressemble, combien cela coûtera et quelles options de couleur seront disponibles, et qu’il fonctionnera probablement sous Android 12 prêt à l’emploi. Nous connaissons également toutes ses spécifications et fonctionnalités. Comme si tout cela ne suffisait pas, nous avons également vu une vidéo pratique avec une première unité de production. Malgré toutes les fuites, nous sommes toujours impatients de voir ce que le S21 FE peut faire en termes de performances. Le Samsung Galaxy S20 FE était une bête absolue, donc son successeur a beaucoup à faire.

