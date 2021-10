Samsung rumeurs sur les plans de lancement des séries Galaxy S21 FE et S22

Cette montagne russe est peut-être à sa fin

Ah, le Galaxy S21 FE. Ce qui aurait autrement dû être un lancement de produit typique par Samsung a subi de nombreux retards. En tant que successeur du Galaxy S20 FE de l’année dernière, il devait arriver à la fin de l’été ou au début de l’automne avant qu’un tas de retards – et même des rumeurs d’annulation pure et simple – n’enveniment ces plans. Aux dernières nouvelles, son lancement avait été repoussé à janvier, retardant peut-être l’arrivée de la série Galaxy S22. Il y a encore plus de confirmations sur cette période particulière maintenant, avec des dates potentielles pour la gamme Galaxy S21 FE et S22.

SamMobile a publié deux articles distincts ce matin, nous donnant des éclaircissements sur les prochains appareils de Samsung. Premièrement, le Galaxy S21 FE pourrait être annoncé dès le CES 2022. Cette rumeur correspond au calendrier de janvier, bien qu’un peu plus tôt que les rumeurs précédentes ne l’avaient suggéré. Le CES 2022 ayant lieu à Las Vegas du 5 au 8 janvier, c’est l’endroit idéal pour lancer un nouveau smartphone, en particulier celui qui n’est pas un produit phare.

Samsung ne saute généralement pas au CES pour annoncer un smartphone. La société a également dévoilé la gamme principale du Galaxy S21 en janvier dernier, mais au lieu d’apparaître au CES, un événement Unpacked a eu lieu quelques jours plus tard. Cela dit, Samsung n’est pas étranger non plus à la conférence technologique basée à Vegas – elle utilise généralement l’espace pour lancer d’autres gadgets et appareils.

En ce qui concerne la série Galaxy S22, vous pouvez vous attendre à ce qu’elles soient annoncées lors d’un événement Unpacked distinct, comme d’habitude, peut-être en février. Il y a cependant quelques rapports contradictoires à cette date. Les sources de SamMobile rapportent qu’une version de février est gravée dans le marbre, tandis que le célèbre univers Ice de fuite l’ancre pendant un certain temps fin janvier, le rapprochant du lancement du S21 FE au début du mois.

Dans tous les cas, il ne faudra pas longtemps avant que ces smartphones se dirigent enfin vers les rayons des magasins.

