Samsung S Pen Pro honore la FCC et confirme la prise en charge du Galaxy Z Fold 3

TL;DR

Le stylet S Pen Pro de Samsung a passé la FCC. Le stylet prendra en charge le Galaxy Z Fold 3 et une multitude d’autres produits Samsung. Il prend également en charge les actions aériennes sur plusieurs appareils.

Des rumeurs précédentes ont indiqué que le Samsung Galaxy Z Fold 3 ferait ses débuts avec la prise en charge du S Pen, ce qui en ferait le premier appareil pliable de la société à accueillir le stylet. Maintenant, une nouvelle liste de la FCC le confirme presque.

Le S Pen Pro, qui a brièvement fait son apparition en janvier, a été repéré à l’agence de certification (h/tu/FragmentedChicken) avec une liste de ses compétences et des appareils pris en charge. Contrairement au stylet Galaxy S21 Ultra, ce stylet intègre Bluetooth LE qui alimente la prise en charge des actions aériennes.

Selon l’étiquette du S Pen Pro, il prend également en charge plus que le Galaxy Z Fold 3. “Compatible avec les smartphones, tablettes et PC Galaxy prenant en charge S Pen”, indique-t-il. Le stylet prend également en charge Air Actions sur les Galaxy S21 Ultra 5G, les séries Galaxy Note 20, Note 10 Lite, les séries Galaxy Tab S7 et Tab S6 exécutant au moins une interface utilisateur 3.1.

Le S Pen Pro ne prend pas en charge la charge interne comme le stylet de la série Galaxy Note. Au lieu de cela, il semble qu’un port USB-C avec une charge de 0,5 W sera utilisé. La taille de son bloc d’alimentation reste cependant incertaine, mais garder un œil sur le niveau de puissance du stylet peut être ennuyeux pour ceux qui ont l’intention de l’utiliser souvent.

Samsung S Pen Pro : Un accessoire en option ?

La liste ajoute un contexte précieux au couplage Galaxy Z Fold 3 et S Pen Pro, mais on ne sait toujours pas comment Samsung proposera les deux appareils. L’étiquette S Pen Pro suggère qu’il ne se trouvera pas dans la boîte du Galaxy Z Fold 3, mais qu’il pourrait être fourni en tant qu’accessoire. Compte tenu de la prise en charge généralisée du stylet dans toute la gamme Samsung, il devrait également être disponible à l’achat en tant que produit autonome.

Compte tenu du calendrier de cette liste, le S Pen Pro devrait faire ses débuts lors de l’événement Unpacked déjà bien rempli de Samsung le mois prochain. Attendez-vous alors à en savoir plus sur les projets de Samsung.