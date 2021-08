Samsung S Pen Pro vs S Pen Fold Edition : lequel devriez-vous acheter ?

Plus robuste

Stylet Samsung S Pen Pro

Pour le pli

Édition Samsung S Pen Fold

Si vous voulez le meilleur S Pen jamais conçu, avec plus de fonctionnalités que vous n’en utiliserez jamais, alors le S Pen Pro est la voie à suivre. Il dispose du Bluetooth intégré et fonctionne avec tous les appareils Samsung prenant en charge le S Pen.

Avantages

Compatible Bluetooth Peut être localisé avec Samsung SmartThings Compatible avec tout appareil compatible S Pen Capable d’utiliser Air Actions

Les inconvénients

Cher a besoin d’être rechargé

Avec l’édition S Pen Fold, vous manquerez quelques fonctionnalités telles que Air Actions. Mais sans puce Bluetooth intégrée, cela signifie que vous n’aurez pas à vous soucier de le garder chargé. De plus, il a été spécialement conçu pour le Galaxy Z Fold 3.

Avantages

Moins cher Plus léger et plus court Pas besoin de recharger Peut être utilisé avec les commandes aériennes incluses avec le S Pen Folio Cover

Les inconvénients

Fonctionne uniquement avec le Galaxy Z Fold 3 Impossible d’utiliser les actions aériennes

Bien qu’annoncé aux côtés du Galaxy S21 Ultra, Samsung ne met enfin le S Pen Pro sur le marché que maintenant. Mais en même temps, nous avons maintenant une nouvelle édition S Pen Fold, qui sort avec le Galaxy Z Fold 3. Il existe quelques différences clés lorsque l’on compare le S Pen Pro et l’édition S Pen Fold, alors décomposons laquelle est le meilleur pour vous.

Peu de similitudes entre S Pen Pro et S Pen Fold Edition

Vous ne trouverez pas beaucoup de similitudes entre les deux dernières offres S Pen de Samsung. Cependant, il n’y en a que quelques-uns que vous devez connaître. Tout d’abord, les niveaux de pression sont les mêmes, atteignant 4 096, et les deux sont dotés d’une pointe rétractable pour aider à accueillir l’écran PET plus doux du Galaxy Z Fold 3.

La seule autre caractéristique que ces deux partagent est l’inclusion du soutien du commandement aérien. Avec cela, vous pouvez utiliser un menu qui apparaît lorsque vous passez la pointe du S Pen sur l’écran de votre téléphone. À partir de là, vous pouvez rapidement prendre des notes, créer un message en direct ou traduire du texte, le tout avec votre S Pen.

S Pen Pro S Pen Fold Edition Dimensions 6,8 x 0,4 pouces 5,2 x 0,3 pouces Pointe du stylet 0,7 mm 1,5 mm Niveaux de pression 4 096 4 096 Poids 14 g 8 g Appareils compatibles Tout appareil compatible S Pen Samsung Galaxy Z Fold 3 uniquement Bluetooth Oui Non Chargement USB-C N/A Autonomie de la batterie 16 jours N/A Compatible SmartThings Oui Non Commandes gestuelles Oui Non Commande aérienne Oui Oui Actions aériennes Oui Non

Le S Pen Pro est plus long, plus lourd et offre une pointe de stylo plus fine, bien qu’il soit rétractable comme l’édition Fold. Cependant, avec la version Pro, ceux qui possèdent les meilleures tablettes Samsung ou tout autre appareil compatible S Pen pourront profiter des fruits du travail de Samsung. Il y a même un interrupteur sur le côté du S Pen Pro pour faire la différence entre l’utilisation du stylet avec le Z Fold 3 et tout autre appareil.

Grâce à la puce Bluetooth intégrée, Samsung propose également Air Actions avec le S Pen Pro, quelque chose qui ne sera pas disponible avec l’édition Fold. Avec Air Actions, vous pouvez réellement utiliser le stylet pour naviguer dans différentes applications, agissant presque comme une baguette pour votre téléphone ou votre tablette.

Cette capacité Bluetooth a un “coût” supplémentaire, car vous devrez charger le S Pen Pro, alors que le S Pen Fold Edition n’a pas besoin d’être chargé. Heureusement, Samsung affirme que le S Pen Pro durera jusqu’à 16 jours avec une seule charge, utilise l’USB-C (caché dans un capuchon en bas) et peut passer de 0 à 100 % en moins d’une heure. C’est une autonomie assez solide, mais cela peut toujours être un peu pénible car c’est encore un autre appareil que vous devrez garder chargé de temps en temps.

L’édition S Pen Fold présente un autre avantage pour ceux qui sont déterminés à obtenir le Galaxy Z Fold 3. Samsung a sorti l’un des meilleurs étuis Galaxy Z Fold 3 avec l’étui S Pen Folio. Cela offre un étui pour l’édition S Pen Fold qui repose le long de la charnière lorsque le téléphone est plié. Mais lorsque vous avez fini de l’utiliser, vous avez en fait un endroit pour le garder, sans avoir à le jeter dans votre poche ou votre sac. Le facteur de commodité à lui seul est suffisant pour justifier une considération par rapport au S Pen Pro.

L’édition Fold est réservée au Z Fold 3

À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi l’édition S Pen Fold ne peut être utilisée qu’avec le Z Fold 3. Cela ne se résume pas à une seule cause première, mais plutôt à plusieurs raisons différentes. La première est la même raison pour laquelle vous ne pouvez pas utiliser d’anciens modèles de stylet S Pen avec le Z Fold 3.

Samsung a mis en place un nouveau numériseur sur son nouveau téléphone pliable qui permet d’utiliser le S Pen Fold et le S Pen Pro. Mais cela est rendu possible grâce à l’embout rétractable redessiné que l’on retrouve sur les deux modèles. C’est la même raison pour laquelle vous devez réellement basculer le commutateur sur le côté du S Pen Pro en mode “Fold S Pen” avant de l’utiliser avec le Fold 3. Si vous appliquez trop de pression sur l’écran, il est possible que vous pourrait finir par percer l’écran et rendre l’affichage cassé.

C’est une situation dans laquelle personne ne veut se retrouver, et c’est pourquoi Samsung a pris les mesures nécessaires pour non seulement introduire un S Pen dédié pour le Fold 3, mais également ajouter le S Pen Pro au mélange.

S Pen Pro vs S Pen Fold Edition : quel est le meilleur ?

Du point de vue des fonctionnalités, le S Pen Pro souffle simplement l’édition Fold hors de l’eau. La prise en charge du commandement aérien et des actions aériennes sont deux fonctionnalités clés qui intéresseront les fans de Galaxy Note, étant donné leur origine. De plus, malgré le poids plus lourd, le stylet plus long avec le S Pen Pro peut être un peu plus confortable à tenir lorsque vous prenez beaucoup de notes ou si vous prévoyez d’utiliser le stylet pour dessiner quelque chose.

Pendant ce temps, l’édition S Pen Fold n’est conçue que pour les propriétaires de Galaxy Z Fold 3. Vous ne pouvez pas l’utiliser avec d’autres appareils, ce qui est bien si vous n’en avez pas, mais cela entrave également la capacité de vous « à l’épreuve du temps ». Il est également un peu plus court, ce qui pourrait amener ceux qui ont les mains plus grandes à s’inquiéter des crampes. Mais si la commodité et l’accessibilité sont le mot d’ordre du jeu, alors l’édition Fold l’emporte grâce à l’étui S Pen Folio pour le Z Fold 3.

Il n’y a vraiment pas de “mauvaise” réponse ici. Il s’agit simplement de savoir si vous voulez toutes les fonctionnalités possibles d’un S Pen, ou si vous voulez juste quelque chose à coupler avec le Galaxy Z Fold 3.

Pour les fans de notes

Stylet Samsung S Pen Pro

Toutes les fonctionnalités nous rappellent les jours Galaxy Note

C’est le S Pen que vous voudrez si vous venez d’un ancien appareil Galaxy Note. Il a toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter, et plus encore. Il n’y a pas d’étui Z Fold 3 dédié, mais le S Pen Pro fonctionnera avec tous les appareils Galaxy compatibles.

Z Fold 3 uniquement

Édition Samsung S Pen Fold

Idéal si vous possédez un Galaxy Z Fold 3, mais c’est tout

Le Samsung S Pen Fold Edition est une option solide si vous souhaitez associer un stylet à votre Galaxy Z Fold 3. Mais vous manquerez les actions aériennes et ne pourrez l’utiliser qu’avec un seul appareil. Du côté positif, vous n’aurez pas à vous soucier de charger une batterie et il y a un étui conçu pour garder votre téléphone et votre S Pen ensemble.

