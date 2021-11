Samsung s’apprête à annoncer une nouvelle usine de puces avancées de 17 milliards de dollars au Texas (rapport)

Samsung devrait annoncer officiellement une nouvelle usine de fabrication de puces avancées au Texas plus tard dans la journée, qui coûterait environ 17 milliards de dollars et pourrait créer 1 800 emplois, rapporte le Wall Street Journal. La nouvelle usine serait située dans la ville de Taylor, à environ 30 miles d’Austin, où Samsung possède une installation existante. Le nouveau site a une superficie d’environ 1 200 acres, ce qui le rend plus grand que l’usine Samsung d’Austin, note le WSJ.

L’annonce pourrait intervenir dès 17 heures, heure locale, aujourd’hui, lorsque le gouverneur Greg Abbott doit faire une « annonce économique ». Cependant, l’usine ne devrait pas commencer à produire des puces avant la fin de 2024, selon les déclarations précédentes. À terme, Samsung devrait commencer à utiliser la nouvelle usine pour produire des processeurs, pour ses propres usages et pour une utilisation dans les produits d’autres sociétés.

La ville de Taylor a également offert à Samsung des incitations pour y implanter son usine, ce qui représenterait des allégements fiscaux de plus de 90 % pour les dix premières années, note le WSJ.

Samsung est un géant du jeu de fabrication de puces mémoire, mais il utilisera probablement l’usine de Taylor pour fabriquer des puces avancées pour d’autres sociétés en fonction de leurs conceptions. Des rapports précédents ont indiqué que cette nouvelle usine pourrait produire des puces aussi avancées que 3 nm. Samsung a déjà produit des puces pour des sociétés comme Qualcomm et Nvidia.

La société a refusé de commenter son rapport au WSJ, notant seulement qu' »une décision finale n’a pas encore été prise concernant l’emplacement ».

L’expansion intervient alors que la pénurie mondiale de semi-conducteurs continue de causer des problèmes majeurs à tout le monde, des fabricants de consoles aux constructeurs automobiles. C’est une situation qui ne devrait pas s’atténuer avant au moins 2023, selon les récents commentaires du PDG d’Intel, Pat Gelsinger.

En réponse, l’administration Biden tente de renforcer la production de puces aux États-Unis, en réduisant le potentiel de perturbation de la chaîne d’approvisionnement et en inversant la part décroissante de la fabrication du pays au cours des dernières décennies. Le Sénat a récemment approuvé 52 milliards de dollars de subventions pour de nouvelles usines de fabrication de puces, bien que la loi CHIPS n’ait pas encore été adoptée par la Chambre des représentants, selon Bloomberg.

L’industrie de fabrication de puces a prévu des augmentations de capacité de production, mais bon nombre des nouvelles usines ne seront pas en ligne de sitôt. TSMC et la nouvelle usine de puces de 7 milliards de dollars de Sony au Japon ne commenceront pas la production avant la fin de 2024, la même année que la nouvelle usine de 12 milliards de dollars de TSMC en Arizona. TSMC a annoncé son intention d’investir plus de 100 milliards de dollars dans de nouvelles usines de puces au cours des trois prochaines années, tandis qu’Intel prévoit de dépenser un montant similaire au cours de la prochaine décennie en investissements aux États-Unis et en Europe.