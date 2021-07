Samsung s’apprête à utiliser le refroidissement par chambre à vapeur sur les futurs téléphones

TL;DR

Samsung pourrait utiliser des chambres à vapeur sur ses smartphones de la série 2022. La société a utilisé la technologie sur certains appareils précédents, mais l’a abandonnée sur la série S21. La technologie permettrait à ses smartphones un meilleur refroidissement et une efficacité améliorée.

Samsung pourrait réintroduire le refroidissement par chambre à vapeur sur ses smartphones de la série 2022, une technologie qui manquait à la série Galaxy S21. Selon Digitimes citant les sources de la chaîne d’approvisionnement, les fournisseurs se préparent au développement de la chambre à vapeur de Samsung alors que le déploiement de technologies telles que la 5G recommence à s’accélérer et que les chipsets se développent de plus en plus rapidement.

Samsung avait déjà utilisé des chambres à vapeur sur le Galaxy S10 Plus. La société a affirmé avoir amélioré l’efficacité et les performances du téléphone. Mais il n’est plus apparu sur tous les produits phares de Samsung depuis. Les démontages suggèrent que tous les appareils Galaxy S20 et Note 20 ne disposaient pas de la technologie. La série Galaxy S21 a complètement abandonné la chambre à vapeur.

Qu’est-ce qu’une chambre à vapeur ?

Une chambre à vapeur est une solution de refroidissement qui améliore la dissipation de la chaleur sur les ordinateurs portables, les PC et les smartphones performants. Sur ce dernier, ils se composent d’un bidon métallique plat scellé sous vide avec une petite quantité de liquide à l’intérieur. Lorsqu’il est chauffé, le liquide se transforme en gaz, se refroidit et se condense, et retourne à la source de chaleur via un canal secondaire. En fin de compte, ce processus, combiné à la plus grande surface de la chambre, permet à la chaleur de se dissiper plus rapidement qu’un morceau de métal solide ou un caloduc plus petit.

Voir également: Les meilleurs téléphones pour les jeux que vous pouvez acheter

Pour Samsung, les avantages seraient évidents. Les smartphones plus froids sont plus respectueux des batteries. Des températures plus basses signifieraient également que le SoC peut fonctionner à son maximum pendant de plus longues périodes, une facette importante pour les jeux, l’analyse comparative et l’enregistrement vidéo. En conséquence, vous trouverez souvent des chambres à vapeur sur les téléphones de jeu aidés par des fans.

Les chambres à vapeur sont accompagnées de mises en garde. Ils occupent plus d’espace dans la coque de l’appareil. C’est de l’espace qui irait autrement à des batteries plus grosses, à des antennes supplémentaires ou à d’autres éléments. Si vous voulez le meilleur des deux mondes, vous devrez vous contenter d’appareils plus gros.

Ne vous attendez pas à ce qu’un lancement de Samsung cette année emballe la technologie, mais à en juger par ce rapport, nous pourrions voir des chambres à vapeur sur le Galaxy S22.