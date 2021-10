Samsung s’associe à Best Buy pour les réparations de smartphone Galaxy le jour même

Samsung et Best Buy s’associent pour offrir des services de réparation et de dépannage autorisés aux propriétaires de smartphones Galaxy à travers les États-Unis

Samsung a fait l’annonce lundi, transformant plus de 100 magasins Best Buy en centres de service de soins agréés. Cela signifie qu’à partir du 26 octobre, toute personne possédant un smartphone de la série Samsung Galaxy S ou Note pourra obtenir une assistance pour son appareil auprès des agents de la Geek Squad certifiés par Samsung.

Les services comprennent diverses réparations de pièces telles que les vitres avant et arrière, les appareils photo, les ports, les batteries, etc. La société affirme que les techniciens agréés n’utiliseront que des pièces Samsung.

Samsung propose déjà des services à domicile, par la poste et sans rendez-vous pour ses smartphones, et l’opérateur compte plus de « 550 emplacements Samsung Authorized Care et plus de 600 fournisseurs de services indépendants dans tout le pays ». L’ajout d’un détaillant bien connu comme Best Buy à la liste devrait rendre la prise en charge des appareils plus accessible aux utilisateurs à travers les États-Unis.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

De plus, Samsung étendra le service pour inclure ses meilleurs téléphones pliables comme le Galaxy Z Fold 3. Cela devrait aider à soulager certains propriétaires qui peuvent encore avoir des inquiétudes quant à la durabilité, en particulier compte tenu du coût de réparation de ces types d’appareils et de l’arrêt de son Z. Service de premier ordre.

La liste des appareils que Samsung prendra en charge depuis le Galaxy S8 et le Galaxy Note 8. La plupart de ces appareils seront éligibles pour une réparation le jour même, à l’exception des appareils pliables, ce qui explique à quel point il est difficile de réparer ces appareils.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.