Samsung s’attaque à nouveau à Apple et offre un chiffon de polissage gratuit en Allemagne

Le nouveau chiffon de polissage d’Apple a pris d’assaut le monde et, comme d’habitude, Samsung suit de près son offre. Alors qu’Apple facture 19 $ pour son chiffon de polissage, Samsung s’est moqué de l’offre premium d’Apple en offrant des chiffons de polissage gratuits aux acheteurs…

Selon le blog néerlandais Galaxy Club, les utilisateurs de Samsung ont pu demander un « chiffon de nettoyage doux et velouté » pour leurs téléphones via l’application Membres de l’entreprise en Allemagne. Au moins 1 000 lingettes étaient disponibles et ont maintenant disparu.

On ne sait pas si Samsung continuera à donner plus de chiffons de polissage, d’autant plus qu’Apple « lutte » également avec les longues dates d’expédition pour ses clients. Si vous passez une commande pour un chiffon à polir Apple aujourd’hui, il n’arrivera pas avant 2022.

Selon le blog, Samsung a offert des vêtements de polissage gratuits aux acheteurs de sa gamme complète de smartphones, notamment les Galaxy A52s, Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3 ou Galaxy Z Fold 3.

Cela vient après qu’Apple a publié un chiffon de polissage coûteux à 19 $ après son événement « Unleashed », où la société a également dévoilé les nouveaux MacBook Pro et AirPods 3.

L’une des choses qui a attiré l’attention des gens est le fait qu’Apple indique quels produits sont « compatibles » avec le chiffon à polir. Cela signifie, techniquement, que vous ne pouvez pas nettoyer un iPhone 4 avec le chiffon.

Heureusement, Parker Ortolani de . a pu mettre la main sur le chiffon de polissage d’Apple avant que sa date de livraison ne glisse :

Je recommanderais d’être prudent avec le chiffon de polissage Apple. La couleur gris clair peut facilement devenir très sale si elle est utilisée pour nettoyer des liquides ou d’autres types de marques qui peuvent avoir été laissées par la nourriture. Si vous faites cela et que vous en voulez un nouveau, bonne chance pour en trouver un jusqu’en 2022. On ne sait pas actuellement s’il existe des moyens sûrs de nettoyer le chiffon de polissage. Il est certainement possible qu’il puisse être lavé à la main ou jeté dans une machine à laver. Mais comme nous ne savons pas trop de quoi il est fait, j’éviterais d’essayer quelque chose de trop fou.

Maintenant, nous devons attendre et voir comment le chiffon de polissage de Samsung se compare à Apple. Lequel nettoiera mieux ? Peut-être que Parker fera bientôt un article de comparaison pour nous. Restez à l’écoute.

