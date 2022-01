Samsung s’attend à ce que ses bénéfices augmentent de 52%

01/10/2022 à 14:06 CET

SPORT.es

Le géant de la technologie Samsung Electronics a déclaré s’attendre à une augmentation de 52% de ses bénéfices. au cours des trois derniers mois de 2021, dans un contexte de pénurie mondiale de puces. Le plus grand fabricant de puces mémoire au monde estime qu’il a gagné 13 800 milliards de wons au cours de cette période. Ce serait son bénéfice d’exploitation le plus élevé du quatrième trimestre en quatre ans.

Les bénéfices de la société ont été tirés par une forte demande de puces mémoire pour serveurs et des marges bénéficiaires plus élevées dans son activité de fabrication de puces sous contrat. « Samsung est en bonne position pour bénéficier d’une demande record de PC et d’électronique« L’analyste technologique Sam Reynolds a déclaré à la BBC.

Il a également souligné que l’entreprise avait bénéficié des fluctuations monétaires : « Le won coréen continue de se déprécier, rendant les exportations coréennes plus attractives sur le marché mondial. » Cependant, le bénéfice estimé était inférieur aux 15,2 billions de won prédits par de nombreux analystes.