Samsung saute le Galaxy Note et confirme les nouveaux modèles Z Flip et Z Fold

Samsung a officiellement confirmé que deux nouveaux appareils pliables arriveront le 11 août. La firme dit que nous pouvons nous attendre à une durabilité accrue pour les nouveaux appareils Z Flip et Z Fold. Le chef de la téléphonie mobile de Samsung dit qu’il apporte le S Pen aux pliables au lieu de lancer un nouveau Galaxy Note.

Nous savons déjà que Samsung prévoit de dévoiler deux téléphones pliables lors de son événement du 11 août, grâce à de nombreuses rumeurs et fuites. La firme devrait dévoiler le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 ce jour-là.

Maintenant, le chef de la téléphonie mobile de Samsung, le Dr TM Roh, a officiellement révélé que la société lançait effectivement deux téléphones pliables lors de l’événement, notant que nous pouvons nous attendre à un nouvel appareil Z Flip et à un nouveau modèle Z Fold.

“Le prochain Galaxy Z Fold combine le meilleur des smartphones et des tablettes et offre de toutes nouvelles façons de travailler, de se connecter et de créer, tandis que le prochain Z Flip présente un style encore plus raffiné, armé de matériaux plus durables et plus solides”, a déclaré le dirigeant. expliqué.

Ce n’est pas non plus la seule fois où Roh évoque la durabilité, car le chef mobile mentionne que ses pliables de troisième génération offriront une “durabilité améliorée”. Pour ce que ça vaut, l’écrivain d’Android Police, Max Weinbach, a affirmé que les téléphones sont classés IPX8 pour la résistance à l’eau. Mais nous espérons que l’accent mis sur la durabilité s’étend au-delà de la conception résistante à l’eau et se concentre également sur les écrans.

Des rumeurs antérieures indiquent également l’inclusion de la prise en charge du S Pen sur le Galaxy Z Fold 3, et Roh dit en effet que nous pouvons nous attendre à “le tout premier S Pen conçu spécifiquement pour les téléphones pliables” lors de l’événement.

Que signifie la prise en charge du S Pen pour les pliables pour le Galaxy Note ? Eh bien, Roh a précédemment déclaré plus tôt cette année qu’il n’y aurait pas de Galaxy Note en 2021, et il a semblé réitérer ce point aujourd’hui.

“Au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois-ci, nous élargirons encore les fonctionnalités bien-aimées de Note à davantage d’appareils Samsung Galaxy.”