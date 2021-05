Samsung se moque de l’iPhone 12 Pro Max avec trois nouvelles publicités [Video]

Dans trois nouvelles courtes vidéos, Samsung fait la promotion de son Galaxy S21 Ultra par rapport à l’iPhone 12 Pro Max dans la campagne “La mise à niveau de votre téléphone ne devrait pas être une rétrogradation.” Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Samsung se moque de l’iPhone dans ses publicités.

Ces publicités se concentrent principalement sur les caméras du S21 Ultra. Sur la première annonce, par exemple, Samsung met en avant son zoom spatial 100x, tandis que l’iPhone 12 Pro Max ne propose qu’un zoom numérique 12x. Dans la vidéo, c’est la comparaison classique du tournage de la Lune.

Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude à quel point les photos de Moon sur un téléphone Galaxy sont 100% fidèles au satellite naturel et pas seulement à une grande partie de l’intelligence artificielle, Apple n’a pas encore livré un appareil photo avec un zoom amélioré.

La deuxième publicité concerne le capteur principal 108MP de Samsung sur l’objectif 12MP de l’iPhone. Après avoir pris une photo d’un hamburger, Samsung dit que le S21 Ultra est plus beau avec des détails plus nets après avoir zoomé sur l’image.

Enfin, Samsung met en avant sa fonction Single Take sur Live Photo de l’iPhone. Avec Single Take, un utilisateur du S21 Ultra peut capturer jusqu’à 14 types de photos et de vidéos entre 3 et 10 secondes après la capture, tandis que Live Photo n’enregistre que trois secondes de vidéo d’une image.

Puisqu’il s’agit d’une publicité Samsung, il est évident que l’iPhone 12 Pro Max aurait l’air mal, mais comme nous le savons, ce n’est pas la réalité. Apple a encore de la place pour améliorer les caméras iPhone, mais ils peuvent déjà faire un très bon travail.

Outre Samsung, Intel a récemment attaqué Apple sur la puce M1 – et même l’iPad en tant qu’ordinateur hybride. Dans ce cas, les publicités semblent pires pour Intel. Vous pouvez consulter les trois annonces que Samsung a publiées sur sa chaîne YouTube ci-dessous:

